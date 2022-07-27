https://sputnik-georgia.ru/20220727/v-batumi-ischut-propavshego-grazhdanina-belarusi-ego-uneslo-more-268890253.html
В Батуми ищут пропавшего гражданина Беларуси: его унесло в море
В Батуми ищут пропавшего гражданина Беларуси: его унесло в море
К поиску Андрея Корсака в Батуми присоединяются и добровольцы 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T14:40+0400
2022-07-27T14:40+0400
2022-08-01T19:27+0400
батуми
черное море
происшествия
новости
грузия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/17/268799368_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_02a1bd82d8044ce2aa6cb713408aff46.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Спасатели, друзья и коллеги уже третьи сутки ищут в Батуми (Аджария) пропавшего гражданина Беларуси – 33-летнего Андрея Корсака, которого унесло в открытое море 23 июля приблизительно в 17:30.Как написал один из близких Корсака, родственники молодого человека надеются, что его вынесло на берег и он жив, но может быть без сознания. В последний раз его видели плавающим в месте, где река Чорохи впадает в Черное море.Рост пропавшего молодого человека 180 см, вес до 80 кг. На руках крупные татуировки: чайка с трубкой на правом плече, енот на правом предплечье, средневековые воины на левой руке.К поиску Андрея присоединяются добровольцы. Все желающие помочь в поисках собираются в Батуми у памятника Али и Нино в 15:00.В батумском кафе Milevski coffee and bar можно взять листовки на трех языках и помочь родным в их расклеивании.
батуми
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/17/268799368_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_ccc754dd1c4d8363a13bbf49a82fe04f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
батуми, черное море, происшествия, новости, грузия, общество
В Батуми ищут пропавшего гражданина Беларуси: его унесло в море
14:40 27.07.2022 (обновлено: 19:27 01.08.2022)
К поиску Андрея Корсака в Батуми присоединяются и добровольцы
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Спасатели, друзья и коллеги уже третьи сутки ищут в Батуми (Аджария) пропавшего гражданина Беларуси – 33-летнего Андрея Корсака, которого унесло в открытое море 23 июля приблизительно в 17:30.
Как написал один из близких Корсака, родственники молодого человека надеются, что его вынесло на берег и он жив, но может быть без сознания. В последний раз его видели плавающим в месте, где река Чорохи впадает в Черное море.
Рост пропавшего молодого человека 180 см, вес до 80 кг. На руках крупные татуировки: чайка с трубкой на правом плече, енот на правом предплечье, средневековые воины на левой руке.
К поиску Андрея присоединяются добровольцы. Все желающие помочь в поисках собираются в Батуми у памятника Али и Нино в 15:00.
В батумском кафе Milevski coffee and bar можно взять листовки на трех языках и помочь родным в их расклеивании.