https://sputnik-georgia.ru/20220727/v-batumi-proydet-vecher-pamyati-legendarnogo-gii-kancheli-268920915.html

В Батуми пройдет вечер памяти легендарного Гии Канчели

В Батуми пройдет вечер памяти легендарного Гии Канчели

В фильме "Ангелы печали" зрители смогут еще раз увидеть жизненный путь маэстро и услышать личные истории из первых уст 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T13:49+0400

2022-07-27T13:49+0400

2022-07-27T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Вечер памяти в связи с 87-м днем рождения легендарного грузинского композитора Гии Канчели, на котором покажут документальный фильм "Ангелы печали", пройдет в батумском кинотеатре "Аполо" 10 августа.На показе фильма будут присутствовать друзья Канчели, коллеги и участники ленты – Николоз Рачвели, Георгий Цагарели, Бека Гочиашвили и другие.Над фильмом "Ангелы печали", название которого взято из одноименного произведения Канчели, работала режиссер Теона Джорбенадзе. В картину вошли фрагменты из юбилейного концертного турне композитора, которое проходило в 2015 году в Берлине, Брюсселе, Антверпене и Баку.Зрители еще раз смогут увидеть жизненный путь маэстро и услышать личные истории из первых уст. В кинокартине снялись такие известные представители искусства, как Роберт Стуруа, Гоги Алекси-Месхишвили, Резо Габриадзе, Нино Ананиашвили, Гидон Кремер, Эльдар Шенгелая, Сандро Канчели, Николоз Рачвели и Георгий Цагарели."Маэстро тишины" Гии Канчели не стало 2 октября 2019 года. Похоронили композитора в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии.Канчели был автором многочисленных композиций к кинофильмам, таким как "Не горюй!" (1968), "Кувшин" (1970), "Чудаки" (1974), "Мимино" (1977), "Кин-дза-дза" (1986), а также к спектаклям - "Ханума" (1972), "Кавказский меловой круг" (1975), "Гамлет" в постановке Роберта Стуруа (1998) и многим другим.

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