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В Грузии стартовал конкурс рисунков для детей из разных стран - видео

В Грузии стартовал конкурс рисунков для детей из разных стран - видео

В рисунках дети могут выражать индивидуальное отношение ко всем проблемам, выявляя нюансы, которые взрослые порой не замечают, сказала президент Международного... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T10:30+0400

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В ходе пресс-конференции на тему "Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, Алавердашвили рассказала о работе фонда и конкурсе рисунков, в котором могут принять участие дети из разных стран. Работы должны быть посвящены теме мира."Дети в рисунках выражают свое отношение ко всем проблемам, тем более когда есть заданная тема. Там могут выявиться такие нюансы, о которых взрослые и не думали. Психологи подчеркивают, что детские рисунки говорят о многом. Надеюсь, что представленные работы научат многому старшее поколение и помогут открыть глаза на привычные вещи", - сказала Алавердашвили.Рисунки победителей будут размещены на международной интернет-платформе "Художники будущего" и в итоге войдут в печатный каталог.Материалы будут приниматься только по электронной почте: cifkontakt@gmail.com 2021cifgeorgia@gmail.com. При отправке материала следует указать название рисунка, фамилию и имя ребенка, возраст и страну. Крайний срок предоставления рисунков первое сентября.

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