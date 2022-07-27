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В Грузии выявили крупную сеть мошенников по лизингу автомобилей
В Грузии выявили крупную сеть мошенников по лизингу автомобилей
Обвиняемые, сговорившись, оформили друг на друга лизинговые соглашения, обманув представителей лизинговых компаний, а после не выплатили деньги и не вернули... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T16:11+0400
2022-07-27T16:11+0400
2022-07-27T16:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии выявили крупную сеть мошенников, работающих на операциях по лизингу автомобилей, задержано 12 человек, еще шести предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Среди задержанных и обвиняемых четверо были уже ранее судимы за различные преступления.По данным пресс-службы, схема мошенничества заключалась в том, что обвиняемые, сговорившись, оформили друг на друга лизинговые соглашения, обманув представителей лизинговых компаний, а после не выплатили деньги и не вернули машины компаниям.В результате схемы, они завладели 12 автомобилями, а лизинговые компании понесли ущерб в 200 тысяч лари.Теперь все 18 гражданам, проходящим по делу, грозит от 4 до 9 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в "мошенничестве" и "присвоении средств".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
В Грузии выявили крупную сеть мошенников по лизингу автомобилей
Обвиняемые, сговорившись, оформили друг на друга лизинговые соглашения, обманув представителей лизинговых компаний, а после не выплатили деньги и не вернули машины компаниям
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии выявили крупную сеть мошенников, работающих на операциях по лизингу автомобилей, задержано 12 человек, еще шести предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Среди задержанных и обвиняемых четверо были уже ранее судимы за различные преступления.
По данным пресс-службы
, схема мошенничества заключалась в том, что обвиняемые, сговорившись, оформили друг на друга лизинговые соглашения, обманув представителей лизинговых компаний, а после не выплатили деньги и не вернули машины компаниям.
В результате схемы, они завладели 12 автомобилями, а лизинговые компании понесли ущерб в 200 тысяч лари.
Теперь все 18 гражданам, проходящим по делу, грозит от 4 до 9 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в "мошенничестве" и "присвоении средств".