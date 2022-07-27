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В одном из районов Уханя ввели карантин из-за случаев COVID-19
В одном из районов Уханя ввели карантин из-за случаев COVID-19
После открытия города, в нем регистрировали отдельные случаи заражений, однако карантин еще не вводили 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T11:32+0400
2022-07-27T11:32+0400
2022-07-27T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Власти района Цзянся города Ухань провинции Хубэй решили ввести карантин на три дня в связи с выявлением четырех бессимптомных случаев COVID-19, пишет РИА Новости.В заявлении районного штаба по профилактике и борьбе с пандемией отмечается, что жителям района с населением более 1,3 миллиона человек посоветовали временно не покидать его.Китайский Ухань стал известен миру в январе 2020 года, когда там сообщили о распространении неизвестной пневмонии, которая позже получила название COVID-19 и разрослась до масштабов пандемии. В районе Цзянся 26 июля зарегистрировали четыре бессимптомных случая заражение коронавирусом, в связи с чем на три дня вводятся специальные меры профилактики и контроля за распространением заболевания.В течение указанного периода времени жителям района не разрешается:В Цзянся закрыты религиозные и туристические объекты, караоке, бары, кинотеатры, театры, шахматные и карточные залы, интернет-кафе, небольшие поликлиники и рынки. Все предприятия общепита работают только на доставку, при этом она должна быть бесконтактной. Приостановлено движение автобусов.В вузы, тюрьмы, дома престарелых, детские учреждения и психиатрические учреждения временно не будут пускать посетителей.Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта 2020 года заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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коронавирус covid-19, новости, в мире, общество, китай
В одном из районов Уханя ввели карантин из-за случаев COVID-19
После открытия города, в нем регистрировали отдельные случаи заражений, однако карантин еще не вводили
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik.
Власти района Цзянся города Ухань провинции Хубэй решили ввести карантин на три дня в связи с выявлением четырех бессимптомных случаев COVID-19, пишет РИА Новости
.
В заявлении районного штаба по профилактике и борьбе с пандемией отмечается, что жителям района с населением более 1,3 миллиона человек посоветовали временно не покидать его.
Китайский Ухань стал известен миру в январе 2020 года, когда там сообщили о распространении неизвестной пневмонии, которая позже получила название COVID-19 и разрослась до масштабов пандемии.
После сообщения о том, что вирус передается от человека к человеку, власти Китай приняли решение ввести в Ухане локдаун, многомиллионный город на 76 дней был полностью отрезан от внешнего мира. После открытия города, там регистрировали отдельные случаи заражений, но карантин не вводили.
В районе Цзянся 26 июля зарегистрировали четыре бессимптомных случая заражение коронавирусом, в связи с чем на три дня вводятся специальные меры профилактики и контроля за распространением заболевания.
В течение указанного периода времени жителям района не разрешается:
покидать его без крайней необходимости,
жителям других районов не рекомендуется пока туда приезжать,
власти призывают местных жителей чаще мыть руки,
не собираться большими группами.
В Цзянся закрыты религиозные и туристические объекты, караоке, бары, кинотеатры, театры, шахматные и карточные залы, интернет-кафе, небольшие поликлиники и рынки. Все предприятия общепита работают только на доставку, при этом она должна быть бесконтактной. Приостановлено движение автобусов.
В вузы, тюрьмы, дома престарелых, детские учреждения и психиатрические учреждения временно не будут пускать посетителей.
Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта 2020 года заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.