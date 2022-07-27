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В центре Тбилиси собрались сторонники интеграции в ЕС - видео

В центре Тбилиси собрались сторонники интеграции в ЕС - видео

Тысячи жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T07:00+0400

2022-07-27T07:00+0400

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"Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля. Участники акции перекрыли движение на проспекте Руставели. Организаторы акции заранее до начала акции объявили, что часть участников останется у парламента на ночь. В течение всей недели организаторы акции ездили по регионам Грузии и призывали население присоединиться к акции 3 июля.

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