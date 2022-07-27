https://sputnik-georgia.ru/20220727/verkhovnyy-sud-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-sudi-levana-bardavelidze-268917041.html

Трагически погиб судья Болнисского районного суда

Трагически погиб судья Болнисского районного суда

Кончина Бардавелидзе является большой утратой для всей судебной системы, отметили в Верховном суде 27.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Верховный суд Грузии выразил глубокое сожаление в связи с неожиданной кончиной судьи Болнисского районного суда (регион Квемо Картли) Левана Бардавелидзе, деятельность которого отличалась "достоинством и профессионализмом", говорится на сайте суда.Судья Бардавелидзе погиб в результате несчастного случая 26 июля.Леван Бардавелидзе родился 1967 году в Терджола (Имерети). Судейскую карьеру начал с 2000 года. В разные годы возглавлял юридические службы различных госведомств. Должность судьи районного суда Болниси он занимал с декабря 2020 года.

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грузия, новости, происшествия, имерети, терджола, кутаиси