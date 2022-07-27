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Трагически погиб судья Болнисского районного суда
Трагически погиб судья Болнисского районного суда
Кончина Бардавелидзе является большой утратой для всей судебной системы, отметили в Верховном суде 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Верховный суд Грузии выразил глубокое сожаление в связи с неожиданной кончиной судьи Болнисского районного суда (регион Квемо Картли) Левана Бардавелидзе, деятельность которого отличалась "достоинством и профессионализмом", говорится на сайте суда.Судья Бардавелидзе погиб в результате несчастного случая 26 июля.Леван Бардавелидзе родился 1967 году в Терджола (Имерети). Судейскую карьеру начал с 2000 года. В разные годы возглавлял юридические службы различных госведомств. Должность судьи районного суда Болниси он занимал с декабря 2020 года.
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Трагически погиб судья Болнисского районного суда
11:11 27.07.2022 (обновлено: 11:40 27.07.2022)
Кончина Бардавелидзе является большой утратой для всей судебной системы, отметили в Верховном суде
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Верховный суд Грузии выразил глубокое сожаление в связи с неожиданной кончиной судьи Болнисского районного суда (регион Квемо Картли) Левана Бардавелидзе, деятельность которого отличалась "достоинством и профессионализмом", говорится на сайте суда.
Судья Бардавелидзе погиб в результате несчастного случая 26 июля.
"Мы выражаем искренние соболезнования семье, родным и коллегам господина Левана. Господин Леван был примерным коллегой. Он в течение многих лет достойно, с высоким профессионализмом занимался судебной деятельность. Его неожиданная кончина является большой утратой для всей судебной системы", – говорится в сообщении.
Леван Бардавелидзе родился 1967 году в Терджола (Имерети). Судейскую карьеру начал с 2000 года. В разные годы возглавлял юридические службы различных госведомств. Должность судьи районного суда Болниси он занимал с декабря 2020 года.