https://sputnik-georgia.ru/20220727/vpervye-sbornaya-gruzii-po-figurnomu-kataniyu-edet-na-gran-pri-v-polnom-sostave-268945781.html

Впервые сборная Грузии по фигурному катанию едет на Гран-при в полном составе

Впервые сборная Грузии по фигурному катанию едет на Гран-при в полном составе

С 1 августа 2022 года официально начинается новый спортивный сезон в фигурном катании, который является началом очередной олимпийской четырехлетки для... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T22:49+0400

2022-07-27T22:49+0400

2022-07-27T22:49+0400

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морис квителашвили

анастасия губанова

ника эгадзе

успехи грузинских фигуристов в мире

фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Впервые в истории грузинского фигурного катания на взрослых этапах Гран-при сезона 2022-2023 годов девять спортсменов под флагом страны будут соревноваться во всех четырех категориях, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии.С 1 августа 2022 года официально начинается новый спортивный сезон в фигурном катании, который является началом очередной олимпийской четырехлетки для спортсменов.С 24 августа стартуют юниорские этапы Гран-при, а в октябре начнутся этапы Гран-при для взрослых фигуристов, которые завершатся финальным турниром 8-11 декабря в Турине, Италия.По информации Федерации фигурного катания, с учетом результатов прошлого сезона, который оказался достаточно успешным для грузинских фигуристов, Международный союз конькобежцев опубликовал список распределения зачетных спортсменов, которые примут участие в турнирах Гран-при.График выступлений и турниры:1 этап: 21-23 октября (Норвуд, США)2 этап: 28-29 октября (Миссиссога, Канада)3 этап: 4-6 ноября (Анже, Франция) - Карина Сафина, Лука Берулава4 этап: 11-13 ноября (Шеффилд, Великобритания) Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Мария Казакова, Георгий Ревиа, Анастасия Метелкина, Дэниел Паркман,Этап 5: 18 - 20 ноября (Саппоро, Япония) Ника Эгадзе,6 этап: 25-27 ноября (Эспо, Финляндия) Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Карина Сафина, Лука Берулава, Анастасия Метелкина, Дэниел Паркман.

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спорт, грузия, новости, морис квителашвили, анастасия губанова, ника эгадзе, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание