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Впервые в истории: символом Венецианского кинофестиваля стал не лев, а львица
Впервые в истории: символом Венецианского кинофестиваля стал не лев, а львица
Львица летит сквозь историю с энергией и легкостью, становясь символом надежды, отказа от агрессии и жестокости, заявил автор творения 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T17:29+0400
2022-07-27T17:29+0400
2022-07-27T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Но новом постере Венецианского фестиваля отныне красуется не лев, а львица — организаторы пошли на это впервые в истории смотра, говорится на сайте мероприятия.Реализовал идею организаторов итальянский художник Лоренцо Маттотти. "Девяносто лет спустя Венецианский лев, который был символом кинофестиваля, превратился в львицу, которая летит сквозь историю с энергией и легкостью, становясь символом надежды, отказа от агрессии и жестокости" ,— сказал художник.Венецианский кинофестиваль, 79-й по счету, пройдет на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября. Председателем жюри в этом году станет актриса Джулианна Мур. Специальные "Золотые львы" за достижения будут вручены Катрин Денев и Полу Шредеру.В список конкурсных картин в 2022 году вошли новые работы таких режиссеров, как Даррен Аронофски, Алехандро Иньярриту, Тодд Филд, Эндрю Доминик, Лука Гуаданьино, Элис Диоп, Джоанна Хогг, Мартин Макдонах, Джафар Панахи и Флориан Зеллер.
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Sputnik Грузия
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венецианский карнавал, новости, в мире, культура, шоу-бизнес
Впервые в истории: символом Венецианского кинофестиваля стал не лев, а львица
Львица летит сквозь историю с энергией и легкостью, становясь символом надежды, отказа от агрессии и жестокости, заявил автор творения
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik.
Но новом постере Венецианского фестиваля отныне красуется не лев, а львица — организаторы пошли на это впервые в истории смотра, говорится на сайте
мероприятия.
Реализовал идею организаторов итальянский художник Лоренцо Маттотти.
"Девяносто лет спустя Венецианский лев, который был символом кинофестиваля, превратился в львицу, которая летит сквозь историю с энергией и легкостью, становясь символом надежды, отказа от агрессии и жестокости" ,— сказал художник.
Венецианский кинофестиваль, 79-й по счету, пройдет на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября. Председателем жюри в этом году станет актриса Джулианна Мур. Специальные "Золотые львы" за достижения будут вручены Катрин Денев и Полу Шредеру.
В список конкурсных картин в 2022 году вошли новые работы таких режиссеров, как Даррен Аронофски, Алехандро Иньярриту, Тодд Филд, Эндрю Доминик, Лука Гуаданьино, Элис Диоп, Джоанна Хогг, Мартин Макдонах, Джафар Панахи и Флориан Зеллер.