Выставка современной грузинской каллиграфии открывается в Тбилиси
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
Экспозиция посвящена первой женщине - национальному герою Грузии Маро Макашвили
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Персональная выставка работ каллиграфиста Шота Саганелидзе под названием "Грузинское современное каллиграфическое искусство" открывается в столичном Доме писателей 27 июля, сообщают организаторы.
© Courtesy of Shota SaganelidzeТекстильный дизайн от Шоты Саганелидзе
Текстильный дизайн от Шоты Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
На экспозиции представят образцы ручной вышивки, живописи и керамики, а также коллекцию женских нарядов с элементами каллиграфии и орнаментов. Выставка посвящена первой женщине - национальному герою Грузии Маро Макашвили. Ее портрет будет выставлен в Доме писателей впервые.
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
Шота Саганелидзе – создатель уникального направления в живописи: он рисует портреты, используя три грузинских письменности (асомтаврули, нусхури и мхедрули), признанные ЮНЕСКО образцами нематериального культурного наследия.
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
В частности, мастер буквами грузинского алфавита создает минималистичные портреты известных грузинских представителей истории и искусства.
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
Так в коллекции Шоты Саганелидзе есть удивительные и изящные образы царицы Тамар, поэта Шота Руставели, актрисы Софико Чиаурели, режиссера Сергея Параджанова и многих других известных личностей.
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
Кроме этого, Шота Саганелидзе создает оригинальный текстильный дизайн тканей, также вырисовывая на них грузинские буквы.