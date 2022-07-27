https://sputnik-georgia.ru/20220727/vystavka-sovremennoy-gruzinskoy-kalligrafii-otkryvaetsya-v-tbilisi-268934442.html

Выставка современной грузинской каллиграфии открывается в Тбилиси

Выставка современной грузинской каллиграфии открывается в Тбилиси

Экспозиция посвящена первой женщине - национальному герою Грузии Маро Макашвили 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T18:10+0400

2022-07-27T18:10+0400

2022-07-27T18:10+0400

каллиграфия

юнеско

шота саганелидзе

культура

грузия

новости

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268607209_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_23c37d3e97a7a4fd00950e3d1b17ff54.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Персональная выставка работ каллиграфиста Шота Саганелидзе под названием "Грузинское современное каллиграфическое искусство" открывается в столичном Доме писателей 27 июля, сообщают организаторы.На экспозиции представят образцы ручной вышивки, живописи и керамики, а также коллекцию женских нарядов с элементами каллиграфии и орнаментов. Выставка посвящена первой женщине - национальному герою Грузии Маро Макашвили. Ее портрет будет выставлен в Доме писателей впервые.Шота Саганелидзе – создатель уникального направления в живописи: он рисует портреты, используя три грузинских письменности (асомтаврули, нусхури и мхедрули), признанные ЮНЕСКО образцами нематериального культурного наследия.В частности, мастер буквами грузинского алфавита создает минималистичные портреты известных грузинских представителей истории и искусства.Так в коллекции Шоты Саганелидзе есть удивительные и изящные образы царицы Тамар, поэта Шота Руставели, актрисы Софико Чиаурели, режиссера Сергея Параджанова и многих других известных личностей.Кроме этого, Шота Саганелидзе создает оригинальный текстильный дизайн тканей, также вырисовывая на них грузинские буквы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каллиграфия, юнеско, шота саганелидзе, культура, грузия, новости, выставка