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Выставка современной грузинской каллиграфии открывается в Тбилиси
Выставка современной грузинской каллиграфии открывается в Тбилиси
Экспозиция посвящена первой женщине - национальному герою Грузии Маро Макашвили 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T18:10+0400
2022-07-27T18:10+0400
каллиграфия
юнеско
шота саганелидзе
культура
грузия
новости
выставка
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Персональная выставка работ каллиграфиста Шота Саганелидзе под названием "Грузинское современное каллиграфическое искусство" открывается в столичном Доме писателей 27 июля, сообщают организаторы.На экспозиции представят образцы ручной вышивки, живописи и керамики, а также коллекцию женских нарядов с элементами каллиграфии и орнаментов. Выставка посвящена первой женщине - национальному герою Грузии Маро Макашвили. Ее портрет будет выставлен в Доме писателей впервые.Шота Саганелидзе – создатель уникального направления в живописи: он рисует портреты, используя три грузинских письменности (асомтаврули, нусхури и мхедрули), признанные ЮНЕСКО образцами нематериального культурного наследия.В частности, мастер буквами грузинского алфавита создает минималистичные портреты известных грузинских представителей истории и искусства.Так в коллекции Шоты Саганелидзе есть удивительные и изящные образы царицы Тамар, поэта Шота Руставели, актрисы Софико Чиаурели, режиссера Сергея Параджанова и многих других известных личностей.Кроме этого, Шота Саганелидзе создает оригинальный текстильный дизайн тканей, также вырисовывая на них грузинские буквы.
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каллиграфия, юнеско, шота саганелидзе, культура, грузия, новости, выставка

Выставка современной грузинской каллиграфии открывается в Тбилиси

18:10 27.07.2022
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
© Courtesy of Shota Saganelidze
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Экспозиция посвящена первой женщине - национальному герою Грузии Маро Макашвили
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Персональная выставка работ каллиграфиста Шота Саганелидзе под названием "Грузинское современное каллиграфическое искусство" открывается в столичном Доме писателей 27 июля, сообщают организаторы.
© Courtesy of Shota SaganelidzeТекстильный дизайн от Шоты Саганелидзе
Текстильный дизайн от Шоты Саганелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
Текстильный дизайн от Шоты Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
На экспозиции представят образцы ручной вышивки, живописи и керамики, а также коллекцию женских нарядов с элементами каллиграфии и орнаментов. Выставка посвящена первой женщине - национальному герою Грузии Маро Макашвили. Ее портрет будет выставлен в Доме писателей впервые.
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
Шота Саганелидзе – создатель уникального направления в живописи: он рисует портреты, используя три грузинских письменности (асомтаврули, нусхури и мхедрули), признанные ЮНЕСКО образцами нематериального культурного наследия.
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
В частности, мастер буквами грузинского алфавита создает минималистичные портреты известных грузинских представителей истории и искусства.
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
Так в коллекции Шоты Саганелидзе есть удивительные и изящные образы царицы Тамар, поэта Шота Руставели, актрисы Софико Чиаурели, режиссера Сергея Параджанова и многих других известных личностей.
© Courtesy of Shota SaganelidzeРаботы каллиграфиста Шота Саганелидзе
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
Работы каллиграфиста Шота Саганелидзе
© Courtesy of Shota Saganelidze
Кроме этого, Шота Саганелидзе создает оригинальный текстильный дизайн тканей, также вырисовывая на них грузинские буквы.
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