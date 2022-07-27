https://sputnik-georgia.ru/20220727/ya-priekhal-s-odnim-konkretnym-poslaniem--premer-gruzii-provodit-vstrechi-v-kazakhstane-268920735.html

"Я приехал с одним конкретным посланием" – премьер Грузии проводит встречи в Казахстане

"Я приехал с одним конкретным посланием" – премьер Грузии проводит встречи в Казахстане

Как заявил премьер Грузии, у стран есть большой потенциал для углубления сотрудничества 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T13:16+0400

2022-07-27T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Перспективы торгово-экономических отношений между Грузией и Казахстаном, а также сотрудничество в сфере инвестиций обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщает пресс-служба главы правительства Грузии.Глава правительства Грузии вылетел в Казахстан 26 июля. В рамках визита глава правительства проводит встречи на высоком уровне. Встреча с президентом Казахстана состоялась в резиденции Акорда в Нур-Султане. Как заявил премьер Грузии, у стран есть большой потенциал для углубления сотрудничества. В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит премьера Грузии в Казахстан будет способствовать углублению отношений двух стран."Насколько я знаю, ваша программа довольно загружена. Встречи запланированы для того, чтобы придать дополнительный стимул развитию общих отношений и сотрудничества между Казахстаном и Грузией. Также хочу сказать, что наши государства и страны связывают тесные связи и дружба", – сказал Токаев.В ходе визита Гарибашвили также встретился со своим коллегой, главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Премьер-министры обсудили отношения между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества.Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии. Эта среднеазиатская страна вкладывала деньги в сферы энергетики и туризма.Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 29,5 миллиона долларов, при этом экспорт в Казахстан вырос на 149,7% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года и составил 23,7 миллиона долларов.

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, нур-султан, казахстан, касым-жомарт токаев