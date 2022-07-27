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Забастовка в Рустави: рабочие и владельцы завода достигли соглашения - фото
Забастовка в Рустави: рабочие и владельцы завода достигли соглашения - фото
На пятый день забастовки работники Руставского металлургического завода вернулись на рабочие места, сообщается на сайте Объединения профсоюзов Грузии. Смотрите... 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T08:44+0400
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Рабочие и руководство завода все таки смогли договориться. Соглашение по всем вопросам между рабочими и администрацией завода будет подписано 11 июля.
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Забастовка в Рустави: рабочие и владельцы завода достигли соглашения - фото

08:44 27.07.2022 (обновлено: 13:37 29.07.2022)
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На пятый день забастовки работники Руставского металлургического завода вернулись на рабочие места, сообщается на сайте Объединения профсоюзов Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходила забастовка
Рабочие и руководство завода все таки смогли договориться. Соглашение по всем вопросам между рабочими и администрацией завода будет подписано 11 июля.
© photo: Sputnik / Stringer

Рабочие Руставского металлургического завода бастовали почти пять дней, выдвигая ряд требований.

Рабочие Руставского металлургического завода бастовали почти пять дней, выдвигая ряд требований. - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

Рабочие Руставского металлургического завода бастовали почти пять дней, выдвигая ряд требований.

© photo: Sputnik / Stringer

Около 130 человек с 4 июля отказывались продолжать работу при нынешних зарплатах и с плакатами каждое утро собирались у здания Руставского завода.

Около 130 человек с 4 июля отказывались продолжать работу при нынешних зарплатах и с плакатами каждое утро собирались у здания Руставского завода. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Stringer

Около 130 человек с 4 июля отказывались продолжать работу при нынешних зарплатах и с плакатами каждое утро собирались у здания Руставского завода.

© photo: Sputnik / Stringer

Главным из требований рабочих было повышение зарплаты на 30 процентов как минимум. Бастовали работники цеха сортового проката.

Главным из требований рабочих было повышение зарплаты на 30 процентов как минимум. Бастовали работники цеха сортового проката. - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Stringer

Главным из требований рабочих было повышение зарплаты на 30 процентов как минимум. Бастовали работники цеха сортового проката.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако руководство завода, который в частности, выпускает строительную арматуру, предложило рабочим поэтапное увеличение заработной платы. Переговоры велись с 6 июля.

Однако руководство завода, который в частности, выпускает строительную арматуру, предложило рабочим поэтапное увеличение заработной платы. Переговоры велись с 6 июля. - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Stringer

Однако руководство завода, который в частности, выпускает строительную арматуру, предложило рабочим поэтапное увеличение заработной платы. Переговоры велись с 6 июля.

© photo: Sputnik / Stringer

Прийти к договоренности удалось лишь сегодня. Компания согласилась выполнить почти все условия, выдвинутые рабочими, кроме немедленного повышения зарплат на 30%.

Прийти к договоренности удалось лишь сегодня. Компания согласилась выполнить почти все условия, выдвинутые рабочими, кроме немедленного повышения зарплат на 30%. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Stringer

Прийти к договоренности удалось лишь сегодня. Компания согласилась выполнить почти все условия, выдвинутые рабочими, кроме немедленного повышения зарплат на 30%.

© photo: Sputnik / Stringer

По информации профсоюза, зарплаты вырастут, но поэтапно. Средняя зарплата сотрудников завода на сегодняшний день составляет 800-900 лари (285-310 долларов).

По информации профсоюза, зарплаты вырастут, но поэтапно. Средняя зарплата сотрудников завода на сегодняшний день составляет 800-900 лари (285-310 долларов). - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

По информации профсоюза, зарплаты вырастут, но поэтапно. Средняя зарплата сотрудников завода на сегодняшний день составляет 800-900 лари (285-310 долларов).

© photo: Sputnik / Stringer

Уже с 1 июля работники получат оплату труда на 100 лари больше, увеличение еще на 100 лари произойдет с 1 января будущего года, а с марта 2023 года еще на 50 лари.

Уже с 1 июля работники получат оплату труда на 100 лари больше, увеличение еще на 100 лари произойдет с 1 января будущего года, а с марта 2023 года еще на 50 лари. - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Stringer

Уже с 1 июля работники получат оплату труда на 100 лари больше, увеличение еще на 100 лари произойдет с 1 января будущего года, а с марта 2023 года еще на 50 лари.

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, компания пообещала не притеснять и не оказывать давления на участников забастовки, а все пропущенные рабочими за это время дни будут им компенсированы работодателем.

Кроме того, компания пообещала не притеснять и не оказывать давления на участников забастовки, а все пропущенные рабочими за это время дни будут им компенсированы работодателем. - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, компания пообещала не притеснять и не оказывать давления на участников забастовки, а все пропущенные рабочими за это время дни будут им компенсированы работодателем.

© photo: Sputnik / Stringer

Вот что требовали рабочие, кроме повышения зарплат: выплаты 13-й зарплаты, оплаты труда в праздничные дни в двукратном размере, изменения рациона питания.

Вот что требовали рабочие, кроме повышения зарплат: выплаты 13-й зарплаты, оплаты труда в праздничные дни в двукратном размере, изменения рациона питания. - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Stringer

Вот что требовали рабочие, кроме повышения зарплат: выплаты 13-й зарплаты, оплаты труда в праздничные дни в двукратном размере, изменения рациона питания.

© photo: Sputnik / Stringer

Одним из результатов переговоров стало также решение о восстановлении системы выдачи премий. Контролировать этот процесс будут профсоюзы. Соглашение между рабочими и руководством завода будет подписано 11 июля.

Одним из результатов переговоров стало также решение о восстановлении системы выдачи премий. Контролировать этот процесс будут профсоюзы. Соглашение между рабочими и руководством завода будет подписано 11 июля. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Stringer

Одним из результатов переговоров стало также решение о восстановлении системы выдачи премий. Контролировать этот процесс будут профсоюзы. Соглашение между рабочими и руководством завода будет подписано 11 июля.

© photo: Sputnik / Stringer

Ранее в Грузии два месяца бастовали сотрудники заводов "Боржоми", требуя выплат задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников. Так что в последнее время проведение забастовок в стране - далеко не первый случай.

Ранее в Грузии два месяца бастовали сотрудники заводов &quot;Боржоми&quot;, требуя выплат задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников. Так что в последнее время проведение забастовок в стране - далеко не первый случай. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Stringer

Ранее в Грузии два месяца бастовали сотрудники заводов "Боржоми", требуя выплат задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников. Так что в последнее время проведение забастовок в стране - далеко не первый случай.

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