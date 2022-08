https://sputnik-georgia.ru/20220727/zhenschiny-gruzii-vystavka-frantsuzskogo-fotografa-otkrylas-v-tbilisi-268879617.html

"Женщины Грузии": выставка французского фотографа открылась в Тбилиси

Мастеру удалось раскрыть характер, красоту и силу женщин Кавказа через фотографию, отмечают кураторы выставки 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T12:21+0400

2022-07-27T12:21+0400

2022-08-01T19:47+0400

выставка

грузия

новости

общество

культура

культурная жизнь грузии

тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Выставка французского фотографа Натали Туфенкян (Nathalie Tufenkjian) под названием "Женщины Грузии, жемчужины Кавказа" ("Women of Georgia, Pearls of The Caucasus") открылась в многофункциональном пространстве TBC Concept и продлится до 4 августа."На ее фотографиях можно увидеть множество смелых, целеустремленных, сильных и обаятельных женщин. Кроме того, Туфенкян делала портреты художниц. Все эти портреты показывают, что женщина иной профессии или социального происхождения, наряду с практическими навыками, является в себе носительницей многовековых традиций. Туфенкян смогла раскрыть их характер и истинную сущность через фотографию", – говорится в сообщении организаторов."Женщины Грузии, жемчужины Кавказа" – это масштабный проект, над которым автор до сих пор продолжает работать. Натали Туфенкян сделала свой первый портрет в 1986 году. С тех пор ее желание запечатлеть подлинность людей с помощью фотографии никогда не угасало. Фотограф успела поработать в разных сферах, дойдя и до мира моды. Туфенкян работала для журнала Vogue Italia и ювелирной фирмы Cartier.Кроме того, страсть к путешествиям и интерес к различным культурам привели Натали Туфенкян к важным репортажам с Ближнего Востока или Латинской Америки.

