https://sputnik-georgia.ru/20220728/-eto-prekrasnaya-politika-dlya-gruzii---ekspert-o-vizite-garibashvili-v-kazakhstan-268975031.html

Это прекрасная политика для Грузии - эксперт о визите Гарибашвили в Казахстан

Это прекрасная политика для Грузии - эксперт о визите Гарибашвили в Казахстан

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили проводит прекрасную и разумную для Грузии политику, пытаясь улучшить отношения со странами Центральной Азии, считает... 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T20:18+0400

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По словам аналитика и эксперта, если у страны разумный руководитель, то он должен смотреть не только на Запад."Смотреть только в сторону Запада - это одно, но если ты разумный политик, руководитель, то смотреть нужно во все стороны, тем более во время двуполярности мира, которая обязательно наступит", - рассказала Николеишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам аналитика, правильные шаги Гарибашвили начал принимать с начала на Южном Кавказе, когда инициировал встречу глав МИД Грузии, Армении и Азербайджана в Тбилиси. Она оценивает это шаг как "величайший", который нужно было совершить еще "вчера".

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