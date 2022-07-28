https://sputnik-georgia.ru/20220728/-eto-prekrasnaya-politika-dlya-gruzii---ekspert-o-vizite-garibashvili-v-kazakhstan-268975031.html
Это прекрасная политика для Грузии - эксперт о визите Гарибашвили в Казахстан
Это прекрасная политика для Грузии - эксперт о визите Гарибашвили в Казахстан
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили проводит прекрасную и разумную для Грузии политику, пытаясь улучшить отношения со странами Центральной Азии, считает... 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T20:18+0400
2022-07-28T20:18+0400
2022-07-28T20:22+0400
пресс-центр
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
экспертное мнение
внешняя политика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1c/268974456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_573338a0d88bfe429e45ac6b7bc8e107.jpg
По словам аналитика и эксперта, если у страны разумный руководитель, то он должен смотреть не только на Запад."Смотреть только в сторону Запада - это одно, но если ты разумный политик, руководитель, то смотреть нужно во все стороны, тем более во время двуполярности мира, которая обязательно наступит", - рассказала Николеишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам аналитика, правильные шаги Гарибашвили начал принимать с начала на Южном Кавказе, когда инициировал встречу глав МИД Грузии, Армении и Азербайджана в Тбилиси. Она оценивает это шаг как "величайший", который нужно было совершить еще "вчера".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1c/268974456_290:0:1730:1080_1920x0_80_0_0_fbc48826be6ea377db6ebedae232a7b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, внешняя политика грузии, видео
Это прекрасная политика для Грузии - эксперт о визите Гарибашвили в Казахстан
20:18 28.07.2022 (обновлено: 20:22 28.07.2022)
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили проводит прекрасную и разумную для Грузии политику, пытаясь улучшить отношения со странами Центральной Азии, считает независимый эксперт и аналитик Майя Николеишвили
По словам аналитика и эксперта, если у страны разумный руководитель, то он должен смотреть не только на Запад.
"Смотреть только в сторону Запада - это одно, но если ты разумный политик, руководитель, то смотреть нужно во все стороны, тем более во время двуполярности мира, которая обязательно наступит", - рассказала Николеишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
По словам аналитика, правильные шаги Гарибашвили начал принимать с начала на Южном Кавказе, когда инициировал встречу глав МИД Грузии, Армении и Азербайджана в Тбилиси. Она оценивает это шаг как "величайший", который нужно было совершить еще "вчера".