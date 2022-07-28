https://sputnik-georgia.ru/20220728/batumi-discount-card-predlozhit-turistam-40-skidki-na-otdykh-v-adzharii-268968703.html
"Batumi Discount Card" предложит туристам 40% скидки на отдых в Аджарии
"Batumi Discount Card" предложит туристам 40% скидки на отдых в Аджарии
Главная инициативы – облегчить туристам путешествие в Аджарии и поощрить их на посещение как можно большего числа туристических объектов региона 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T18:00+0400
2022-07-28T18:00+0400
2022-07-28T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Туристы во время отдыха в Аджарии смогут воспользоваться обновленными дисконтными карточками "Batumi Discount Card", которые предусматривают 40% скидку, говорится в сообщении Департамента туризма и курортов региона.Ботанический сад Батуми, колесо обозрения, яхт-клуб, кинотеатр "Аполо", рафтинг и зиплайн, Гонио-Апсаросская крепость-музей, канатная дорога "Арго" - эти и другие услуги, локации и достопримечательности входят в список около 50 туристических объектов, которые предложат 40% скидку с помощью "Batumi Discount Card".Карта является ваучером единой скидки, в которые объединены интересные туробъекты Аджарии, которые предложат туристам скидки от 10% до 40%. Карточка также содержит десять поездок на общественном транспорте, бесплатную сим-карту с 1 GB интернета на счету и путеводители по Батуми.Главная цель создания дисконтной карты – облегчить туристам путешествие в Аджарии и поощрить их на посещение как можно большего числа туристических объектов региона. Информация об использовании карточки и весь перечень объектов, участвующих в проекте, доступны здесь.Приобрести карты возможно как онлайн через веб-страницу, так и в туристических инфо-центрах. Обновление карты происходит каждый год, к ней добавляются новые объекты и сервисы, улучшаются условия сотрудничества с туробъектами, что делает проект более интересным и популярным, отмечают в департаменте туризма.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, аджария, батуми, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, департамент туризма и курортов аджарии
"Batumi Discount Card" предложит туристам 40% скидки на отдых в Аджарии
Главная инициативы – облегчить туристам путешествие в Аджарии и поощрить их на посещение как можно большего числа туристических объектов региона
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Туристы во время отдыха в Аджарии смогут воспользоваться обновленными дисконтными карточками "Batumi Discount Card", которые предусматривают 40% скидку, говорится в сообщении Департамента туризма и курортов региона.
Ботанический сад Батуми, колесо обозрения, яхт-клуб, кинотеатр "Аполо", рафтинг и зиплайн, Гонио-Апсаросская крепость-музей, канатная дорога "Арго" - эти и другие услуги, локации и достопримечательности входят в список около 50 туристических объектов, которые предложат 40% скидку с помощью "Batumi Discount Card".
Карта является ваучером единой скидки, в которые объединены интересные туробъекты Аджарии, которые предложат туристам скидки от 10% до 40%. Карточка также содержит десять поездок на общественном транспорте, бесплатную сим-карту с 1 GB интернета на счету и путеводители по Батуми.
Главная цель создания дисконтной карты – облегчить туристам путешествие в Аджарии и поощрить их на посещение как можно большего числа туристических объектов региона. Информация об использовании карточки и весь перечень объектов, участвующих в проекте, доступны здесь
.
Приобрести карты возможно как онлайн через веб-страницу, так и в туристических инфо-центрах. Обновление карты происходит каждый год, к ней добавляются новые объекты и сервисы, улучшаются условия сотрудничества с туробъектами, что делает проект более интересным и популярным, отмечают в департаменте туризма.