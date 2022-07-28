https://sputnik-georgia.ru/20220728/batumi-discount-card-predlozhit-turistam-40-skidki-na-otdykh-v-adzharii-268968703.html

"Batumi Discount Card" предложит туристам 40% скидки на отдых в Аджарии

"Batumi Discount Card" предложит туристам 40% скидки на отдых в Аджарии

Главная инициативы – облегчить туристам путешествие в Аджарии и поощрить их на посещение как можно большего числа туристических объектов региона 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T18:00+0400

2022-07-28T18:00+0400

2022-07-28T18:00+0400

туризм

грузия

новости

аджария

батуми

туризм в грузии

грузия делает ставку на туризм

департамент туризма и курортов аджарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268891720_0:54:1920:1134_1920x0_80_0_0_c29c599d78240c789fbea0bf3a426b1e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Туристы во время отдыха в Аджарии смогут воспользоваться обновленными дисконтными карточками "Batumi Discount Card", которые предусматривают 40% скидку, говорится в сообщении Департамента туризма и курортов региона.Ботанический сад Батуми, колесо обозрения, яхт-клуб, кинотеатр "Аполо", рафтинг и зиплайн, Гонио-Апсаросская крепость-музей, канатная дорога "Арго" - эти и другие услуги, локации и достопримечательности входят в список около 50 туристических объектов, которые предложат 40% скидку с помощью "Batumi Discount Card".Карта является ваучером единой скидки, в которые объединены интересные туробъекты Аджарии, которые предложат туристам скидки от 10% до 40%. Карточка также содержит десять поездок на общественном транспорте, бесплатную сим-карту с 1 GB интернета на счету и путеводители по Батуми.Главная цель создания дисконтной карты – облегчить туристам путешествие в Аджарии и поощрить их на посещение как можно большего числа туристических объектов региона. Информация об использовании карточки и весь перечень объектов, участвующих в проекте, доступны здесь.Приобрести карты возможно как онлайн через веб-страницу, так и в туристических инфо-центрах. Обновление карты происходит каждый год, к ней добавляются новые объекты и сервисы, улучшаются условия сотрудничества с туробъектами, что делает проект более интересным и популярным, отмечают в департаменте туризма.

аджария

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туризм, грузия, новости, аджария, батуми, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, департамент туризма и курортов аджарии