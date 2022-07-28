https://sputnik-georgia.ru/20220728/donorstvo-krovi-v-gruzii---pravila-268673064.html
Донорство крови в Грузии - правила
Донорство крови в Грузии - правила
Основным принципом донорства в Грузии является добровольность, донором может быть любой гражданин в возрасте от 18 до 65 лет, прошедший медицинское... 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T09:10+0400
2022-07-28T09:10+0400
2022-07-29T14:02+0400
грузия
общество
национальный центр по контролю заболеваний
донорство
инфографика
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Сдать кровь можно безвозмездно, а можно и за деньги, а также с целью хранения собственной крови. Согласно официальным данным, добровольными донорами стали 37320 человек. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила для тех, кто хочет стать донором.Более подробную информацию вы можете узнать на сайте Национального центра по контролю заболеваний.В конце мая правительство Грузии инициировало внесение изменений в закон "О донорстве крови и ее компонентов" для обеспечения безопасности и наличия крови. По словам замглавы Минзрава Грузии Тамар Габуния, система обеспечения крови в стране нуждается в основательном обновлении. Действующий закон о компонентах крови и донорстве был принят в 1995 году, и, естественно, ряд аспектов нуждается в обновлении и приведении в соответствие с международными стандартами, отметила Габуния.Система производства и донорства крови будет полностью освобождена от коммерческих интересов. Для этого учреждение крови будет функционировать только как некоммерческая организация, в то время как в настоящее время большинство банков крови являются частными учреждениями.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, национальный центр по контролю заболеваний, донорство, инфографика, инфографика
Донорство крови в Грузии - правила
09:10 28.07.2022 (обновлено: 14:02 29.07.2022)
Основным принципом донорства в Грузии является добровольность, донором может быть любой гражданин в возрасте от 18 до 65 лет, прошедший медицинское обследование и не имеющий противопоказаний к донорству
Сдать кровь можно безвозмездно, а можно и за деньги, а также с целью хранения собственной крови. Согласно официальным данным, добровольными донорами стали 37320 человек. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила для тех, кто хочет стать донором.
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте
Национального центра по контролю заболеваний.
В конце мая правительство Грузии инициировало внесение изменений в закон "О донорстве крови и ее компонентов" для обеспечения безопасности и наличия крови. По словам замглавы Минзрава Грузии Тамар Габуния, система обеспечения крови в стране нуждается в основательном обновлении. Действующий закон о компонентах крови и донорстве был принят в 1995 году, и, естественно, ряд аспектов нуждается в обновлении и приведении в соответствие с международными стандартами, отметила Габуния.
Система производства и донорства крови будет полностью освобождена от коммерческих интересов. Для этого учреждение крови будет функционировать только как некоммерческая организация, в то время как в настоящее время большинство банков крови являются частными учреждениями.