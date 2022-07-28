https://sputnik-georgia.ru/20220728/festival-vina-gurjaani-wine-festival-2022-proydet-v-kakheti--268964481.html
Фестиваль вина Gurjaani Wine Festival 2022 пройдет в Кахети
Фестиваль вина Gurjaani Wine Festival 2022 пройдет в Кахети
Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма в стране 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T16:16+0400
2022-07-28T16:16+0400
2022-07-28T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Четвертый по счету винный фестиваль Gurjaani Wine Festival 2022, в этот раз посвященный художнику Нико Пиросмани, пройдет в Гурджаани (Кахети) 15 октября.Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма, познакомить иностранцев и грузинское общество с культурой вина и винными традициями. В этом году фестиваль вина в Гурджаани примет более 30 тысяч местных и иностранных туристов.Фестиваль объединит вина разных сортов и возрастов от более 300 виноделов, а также чачу и другие напитки, которые можно будет попробовать в кулинарном пространстве, где приглашенные повара также приготовят различные блюда.Для желающих принять участие (виноделы, предприниматели, повара, кондитеры, рестораторы и др.) необходимо пройти регистрацию.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
винный туризм, туризм, грузия, новости, кахети, гурджаанский район, грузинское вино, вино и виноделие грузии, анонсы
Фестиваль вина Gurjaani Wine Festival 2022 пройдет в Кахети
Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма в стране
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Четвертый по счету винный фестиваль Gurjaani Wine Festival 2022, в этот раз посвященный художнику Нико Пиросмани, пройдет в Гурджаани (Кахети) 15 октября.
Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма, познакомить иностранцев и грузинское общество с культурой вина и винными традициями. В этом году фестиваль вина в Гурджаани примет более 30 тысяч местных и иностранных туристов.
Фестиваль объединит вина разных сортов и возрастов от более 300 виноделов, а также чачу и другие напитки, которые можно будет попробовать в кулинарном пространстве, где приглашенные повара также приготовят различные блюда.
"Фестиваль будет занимательным, с пьянящей и приятной музыкой, в рекреационном пространстве, украшенном осенними цветами, где человек любого возраста сможет интересно провести время с друзьями или членами семьи", - обещают организаторы.
Для желающих принять участие (виноделы, предприниматели, повара, кондитеры, рестораторы и др.) необходимо пройти
регистрацию.