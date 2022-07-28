https://sputnik-georgia.ru/20220728/festival-vina-gurjaani-wine-festival-2022-proydet-v-kakheti--268964481.html

Фестиваль вина Gurjaani Wine Festival 2022 пройдет в Кахети

Фестиваль вина Gurjaani Wine Festival 2022 пройдет в Кахети

Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма в стране 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T16:16+0400

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2022-07-28T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Четвертый по счету винный фестиваль Gurjaani Wine Festival 2022, в этот раз посвященный художнику Нико Пиросмани, пройдет в Гурджаани (Кахети) 15 октября.Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма, познакомить иностранцев и грузинское общество с культурой вина и винными традициями. В этом году фестиваль вина в Гурджаани примет более 30 тысяч местных и иностранных туристов.Фестиваль объединит вина разных сортов и возрастов от более 300 виноделов, а также чачу и другие напитки, которые можно будет попробовать в кулинарном пространстве, где приглашенные повара также приготовят различные блюда.Для желающих принять участие (виноделы, предприниматели, повара, кондитеры, рестораторы и др.) необходимо пройти регистрацию.

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винный туризм, туризм, грузия, новости, кахети, гурджаанский район, грузинское вино, вино и виноделие грузии, анонсы