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https://sputnik-georgia.ru/20220728/gromkoe-delo-o-proslushkakh-v-gruzii-esche-dvukh-zhurnalistov-priznali-postradavshimi-268973529.html
Громкое дело о прослушках в Грузии: еще двоих журналистов признали пострадавшими
Громкое дело о прослушках в Грузии: еще двоих журналистов признали пострадавшими
Процесс принял новые обороты спустя 11 месяцев после возбуждения уголовного дела по делу о прослушках 28.07.2022, Sputnik Грузия
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2022-07-28T20:10+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Генпрокуратура Грузии признала пострадавшими журналистов оппозиционного телеканала "Формула" Кети Надибаидзе и Марту Курасбединаи по громкому делу о прослушках журналистов, священников и дипломатов.Скандал разразился в августе 2021 года после того, как были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей СМИ, дипломатов и духовенства. Оказалось, что существуют десятки тысяч аудиозаписей. По факту нарушения тайны коммуникаций Генпрокуратура возбудила уголовное дело.По словам Курасбедиани, в опубликованных файлах СГБ фигурируют имена и фамилии людей, которые вели прослушку.Журналисты "Формулы" надеются, что следствие будет объективным и статус пострадавшего не будет носить лишь формальный характер.За последнее время неправительственные организации и медиаомбудсмен обратились в Европейский суд по правам человека в связи с прослушками и отказом предоставить фигурантам статуса пострадавшего, который в Грузии дает возможность иметь доступ к материалам следствия и информации о том, как продвигается расследование дела.В иске НПО настаивают на нарушении статьи 8 (право на неприкосновенность личной и семейной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.Кроме того, своим иском НПО настаивают на том, чтобы суд обязал государство предоставить им материалы расследования.Ранее Генпрокуратура Грузии обратилась к западным странам за помощью в расследовании дела о тайных прослушках.Властям Грузии пришлось объясняться с Брюсселем, так как среди обнародованных файлов была расшифровка беседы между послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года. Речь шла о ситуации в Грузинской православной церкви и проведении массовых ритуалов во время пандемии.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари архи" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, скандальные записи Службы госбезопасности Грузии слил прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник СГБ Акакий Немсадзе. В июле 2021 года он покончил жизнь самоубийством.Власти Грузии заявили, что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены законным путем.
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грузия, новости, общество, карл харцель, тбилиси, брюссель, сгб, грузинская православная церковь, прослушка

Громкое дело о прослушках в Грузии: еще двоих журналистов признали пострадавшими

20:01 28.07.2022 (обновлено: 20:10 28.07.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliМикрофоны Рустави2 и других грузинских телеканалов
Микрофоны Рустави2 и других грузинских телеканалов - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Процесс принял новые обороты спустя 11 месяцев после возбуждения уголовного дела по делу о прослушках
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Генпрокуратура Грузии признала пострадавшими журналистов оппозиционного телеканала "Формула" Кети Надибаидзе и Марту Курасбединаи по громкому делу о прослушках журналистов, священников и дипломатов.
Скандал разразился в августе 2021 года после того, как были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей СМИ, дипломатов и духовенства. Оказалось, что существуют десятки тысяч аудиозаписей. По факту нарушения тайны коммуникаций Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"Сейчас главным вопросом, который я задала следователю, был вопрос о том, кого еще опросили в рамках разбирательства по делу, были ли опрошены чиновники, занимающие высокие должности в СГБ, и люди, которые записывали и расшифровывали эти записи", - рассказала Марта Курасбедиани.

По словам Курасбедиани, в опубликованных файлах СГБ фигурируют имена и фамилии людей, которые вели прослушку.
Журналисты "Формулы" надеются, что следствие будет объективным и статус пострадавшего не будет носить лишь формальный характер.
За последнее время неправительственные организации и медиаомбудсмен обратились в Европейский суд по правам человека в связи с прослушками и отказом предоставить фигурантам статуса пострадавшего, который в Грузии дает возможность иметь доступ к материалам следствия и информации о том, как продвигается расследование дела.
В иске НПО настаивают на нарушении статьи 8 (право на неприкосновенность личной и семейной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.
Кроме того, своим иском НПО настаивают на том, чтобы суд обязал государство предоставить им материалы расследования.
Ранее Генпрокуратура Грузии обратилась к западным странам за помощью в расследовании дела о тайных прослушках.
Властям Грузии пришлось объясняться с Брюсселем, так как среди обнародованных файлов была расшифровка беседы между послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года. Речь шла о ситуации в Грузинской православной церкви и проведении массовых ритуалов во время пандемии.
Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари архи" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, скандальные записи Службы госбезопасности Грузии слил прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник СГБ Акакий Немсадзе. В июле 2021 года он покончил жизнь самоубийством.
Власти Грузии заявили, что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены законным путем.
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