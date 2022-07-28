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Грузинский моряк погиб в Индийском океане
Грузинский моряк погиб в Индийском океане
Моряк отравился из-за утечки химического вещества, которое перевозили на судне 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T19:31+0400
2022-07-28T19:31+0400
2022-07-28T19:31+0400
происшествия
грузия
новости
батуми
агентство морского транспорта
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Матрос из черноморского города Батуми трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, находясь на танкере в Индийском океане.Как сообщает информационное агентство "Аджария News", на танкере, перевозившем химические вещества, произошла утечка, в результате чего и скончался 39-летний моряк. Другие подробности на данном этапе неизвестны.Агентство морского транспорта не комментирует инцидент. В ближайшие дни тело погибшего будет перевезено в Батуми.Как сообщает СМИ, у погибшего моряка жена и двое несовершеннолетних детей.
батуми
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MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, батуми, агентство морского транспорта
Грузинский моряк погиб в Индийском океане
Моряк отравился из-за утечки химического вещества, которое перевозили на судне
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Матрос из черноморского города Батуми трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, находясь на танкере в Индийском океане.
Как сообщает информационное агентство "Аджария News
", на танкере, перевозившем химические вещества, произошла утечка, в результате чего и скончался 39-летний моряк. Другие подробности на данном этапе неизвестны.
Агентство морского транспорта не комментирует инцидент. В ближайшие дни тело погибшего будет перевезено в Батуми.
Как сообщает СМИ, у погибшего моряка жена и двое несовершеннолетних детей.