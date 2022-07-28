https://sputnik-georgia.ru/20220728/gruzinskiy-moryak-pogib-v-indiyskom-okeane-268972112.html

Грузинский моряк погиб в Индийском океане

Грузинский моряк погиб в Индийском океане

Моряк отравился из-за утечки химического вещества, которое перевозили на судне 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T19:31+0400

2022-07-28T19:31+0400

2022-07-28T19:31+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Матрос из черноморского города Батуми трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, находясь на танкере в Индийском океане.Как сообщает информационное агентство "Аджария News", на танкере, перевозившем химические вещества, произошла утечка, в результате чего и скончался 39-летний моряк. Другие подробности на данном этапе неизвестны.Агентство морского транспорта не комментирует инцидент. В ближайшие дни тело погибшего будет перевезено в Батуми.Как сообщает СМИ, у погибшего моряка жена и двое несовершеннолетних детей.

батуми

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, батуми, агентство морского транспорта