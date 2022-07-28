https://sputnik-georgia.ru/20220728/gruziya-prodolzhaet-borbu-s-mramornymi-klopami--na-zapade-obrabatyvayut-territorii-268838506.html

Грузия продолжает борьбу с мраморными клопами – на Западе обрабатывают территории

Грузия продолжает борьбу с мраморными клопами – на Западе обрабатывают территории

Причину распространения мраморных клопов специалисты связывают с дождливым сезоном 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T07:31+0400

2022-07-28T07:31+0400

2022-07-28T07:31+0400

грузия

новости

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общество

самегрело-земо сванети

имерети

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В Западной Грузии продолжаются работы по обработке территорий против мраморных клопов, уже обработано 33 210,5 гектаров земли, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия страны.Работы были проведены в регионах Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми Квемо Сванети, а также Аджарии. Всего в Западной Грузии разместили около 22 тысяч специальных станций.Территорий обрабатывают термическим туманом и методом холодного опрыскивания. Для борьбы с мраморными клопами используются такие препараты, которые эффективны и против других вредителей, таких как кукурузная моль, огневка кукурузная, тля.Мраморные клопы вновь начали атаковать Грузию. По словам жителей Западной Грузии, еще в прошлых годах они собирали до двух тонн урожая фундука, а в этом году не смогут собрать даже половины.Причину распространения мраморных клопов специалисты связывают с дождливым сезоном. По их словам, спасти фундук, который пока не поврежден вредителем, может только своевременная обработка.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.В августе 2019 года власти Грузии объявили, что страна наконец-то сумела избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы будут продолжаться.

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