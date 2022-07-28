https://sputnik-georgia.ru/20220728/kak-rushatsya-tbilisskie-transportnye-traditsii-268731345.html

Как рушатся тбилисские "транспортные" традиции

Как рушатся тбилисские "транспортные" традиции

В Тбилиси есть добрая традиция - любой горожанин почтет за честь заплатить за проезд друга, родного или знакомого, которого встретит в общественном транспорте... 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T10:10+0400

2022-07-28T10:10+0400

2022-07-29T13:47+0400

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Отныне контролеры в муниципальном транспорте грузинской столицы будут штрафовать пассажиров, использующих чужие льготные проездные. Речь идет о карточках со скидками, которые есть у пенсионеров, людей со статусом соцнезащищенных, школьников и прочих категорий. То есть Горсовет Тбилиси установил штраф для тех граждан, кто использует в автобусах, метро и городских канатных дорогах не принадлежащие им пластиковые карты, дающие право на льготный или бесплатный проезд. Если за таким делом поймают, контролер оштрафует владельца проездного или того, кто воспользовался чужой картой, на 20 лари, а сам проездной заблокируют на один год. Такое се ля ви по-грузински!

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грузия, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, общество