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Ким Чен Ын грозит Южной Корее ядерным оружием
Ким Чен Ын грозит Южной Корее ядерным оружием
Вооруженные силы КНДР полностью готовы реагировать на любой кризис, заявил лидер Республики 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T10:23+0400
2022-07-28T10:23+0400
2022-07-28T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея абсолютно готова в любое время быстро и точно мобилизовать собственные "силы сдерживания ядерной войны", сообщает агентство Рёнхап.Сеул допускает ошибку, если считает реальным "превентивный удар" по КНДР и нейтрализацию хотя бы части ее военного потенциала, добавил он."Если южнокорейский режим и его военные бандиты думают, что могут бороться с нами в военной сфере и с помощью какого-то военного средства или метода превентивно нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи, они ошибаются! Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощной силой, а режим (президента Южной Кореи - ред.) Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены", - отметил Ким Чен Ын.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ким чен ын, кндр, южная корея, сеул, политика, новости, в мире
Ким Чен Ын грозит Южной Корее ядерным оружием
Вооруженные силы КНДР полностью готовы реагировать на любой кризис, заявил лидер Республики
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея абсолютно готова в любое время быстро и точно мобилизовать собственные "силы сдерживания ядерной войны", сообщает
агентство Рёнхап.
"Сейчас наши вооруженные силы полностью готовы реагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии", - сказал северокорейский лидер на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне 27 июля.
Сеул допускает ошибку, если считает реальным "превентивный удар" по КНДР и нейтрализацию хотя бы части ее военного потенциала, добавил он.
"Если южнокорейский режим и его военные бандиты думают, что могут бороться с нами в военной сфере и с помощью какого-то военного средства или метода превентивно нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи, они ошибаются! Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощной силой, а режим (президента Южной Кореи - ред.) Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены", - отметил Ким Чен Ын.