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Ким Чен Ын грозит Южной Корее ядерным оружием

Ким Чен Ын грозит Южной Корее ядерным оружием

Вооруженные силы КНДР полностью готовы реагировать на любой кризис, заявил лидер Республики 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T10:23+0400

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ким чен ын

кндр

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея абсолютно готова в любое время быстро и точно мобилизовать собственные "силы сдерживания ядерной войны", сообщает агентство Рёнхап.Сеул допускает ошибку, если считает реальным "превентивный удар" по КНДР и нейтрализацию хотя бы части ее военного потенциала, добавил он."Если южнокорейский режим и его военные бандиты думают, что могут бороться с нами в военной сфере и с помощью какого-то военного средства или метода превентивно нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи, они ошибаются! Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощной силой, а режим (президента Южной Кореи - ред.) Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены", - отметил Ким Чен Ын.

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ким чен ын, кндр, южная корея, сеул, политика, новости, в мире