https://sputnik-georgia.ru/20220728/kontserty-klassicheskoy-muzyki-proydut-v-regionakh-gruzii-268876348.html

Концерты классической музыки пройдут в регионах Грузии

Концерты классической музыки пройдут в регионах Грузии

Выступления пройдут в пространстве под открытым небом – посещение свободное 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T08:01+0400

2022-07-28T08:01+0400

2022-07-28T08:01+0400

культура

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анонсы

культурная жизнь грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Камерный оркестр Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили проведет два концерта в регионе Самцхе-Джвахети 28 и 30 июля.Выступление 28 июля пройдет в городе Ахалцихе в крепости Рабати, а 30 июля – в Боржомском парке.На концертах перед зрителями предстанут: руководитель "Opera Camerata" Лела Мчедлидзе, приглашенный гость – пианист и композитор Ника Никвашвили, а также ведущие солисты Сулхан Гвелесиани, Хатуна Чохонелидзе, Армаз Дарашвили и другие.Концерт пройдет в пространстве под открытым небом. Посещение свободное.

ахалцихе

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культура, ахалцихе, грузия, новости, тбилисский театр оперы и балета , анонсы , культурная жизнь грузии