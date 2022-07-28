https://sputnik-georgia.ru/20220728/magnitnye-buri-v-avguste-2022-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-268971572.html

Магнитные бури в августе 2022: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в августе 2022: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в августе 2022 года окажут негативное влияние на многих жителей нашей планеты - особенно на любые изменения погоды реагируют метеозависимые люди.

2022-07-28T18:35+0400

2022-07-28T18:35+0400

2022-07-28T18:35+0400

магнитная буря

справки

общество

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Подготовиться к магнитным бурям и облегчить в неблагоприятные дни свое состояние можно заранее, зная их точные даты в августе. Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда ожидаются магнитные бури в августе и что нужно делать в неблагоприятные дни.Магнитные бури в августеПо предварительным прогнозам, в августе 2022 года ожидается несколько магнитных бурь.Первая и магнитная буря ожидается с 1 по 4 августа - геомагнитное возмущение, по прогнозу специалистов, будет незначительным, соответственно оно в основном затронет только метеочувствительных людей.Следующая магнитная буря, по прогнозу специалистов, выпадает на 10-12 августа - геомагнитное возмущение ожидается средней силы.Самая продолжительная магнитная буря ожидается с 16 по 21 августа. Пик магнитной бури придется на 17 августа - по прогнозу, геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и повлияет не только на метеочувствительных людей и с хроническими болезнями, но и на вполне здоровых.Последняя магнитная буря, по прогнозу специалистов, приходится на конец месяца – 30-31 августа. Геомагнитное возмущение в этот период предстоит незначительное, соответственно оно в основном затронет только метеочувствительных людей.Во все остальные дни в августе геомагнитные колебания будут слабыми и не окажут особого влияния на человеческий организм.Что делать в неблагоприятные дниПо статистике, на магнитные бури реагируют до 70% жителей Земли, однако серьезную проблему они представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Следовательно, в неблагоприятные дни у большинства людей бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами нужно серьезно позаботиться о своем здоровье.Неблагоприятный день медики всем советуют начать с контрастного душа, а накануне, приняв теплую ванну, хорошо выспаться.Чтобы избежать головной боли, которая чаще всего беспокоит людей в период магнитных бурь, специалисты рекомендуют, в неблагоприятные дни делать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

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магнитная буря, справки , общество