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Машины с "товаром" и конопля во дворе: борьба с наркопреступностью в Грузии продолжается

Машины с "товаром" и конопля во дворе: борьба с наркопреступностью в Грузии продолжается

Житель села в регионе Шида Картли хранил более 40 килограммов конопли 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T21:57+0400

2022-07-28T21:57+0400

2022-07-28T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Грузинские полицейские задержали шесть человек за различные наркопреступления, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным ведомства, среди задержанных один иностранец, еще четверо - в прошлом судимые граждане Грузии. Самому младшему из задержанных 24 года, а самому старшему – 56 лет.Иностранный гражданин был задержан в Тбилиси в районе Глдани-Надзаладеви. Во время обыска его автомобиля полиция обнаружила большое количество кокаина, метамфетамина, тебаина, а также различные наркотики и психотропные вещества.А вот житель Аджарии попался на получении посылки с наркотиками. Сотрудники полиции под прикрытием доставили ему посылку с 560 таблетками "субутекса".Еще один житель Аджарии был задержан за хранение героина, конопли и марихуаны. Во время обыска полиция обнаружила у него также два револьвера и патроны.Кроме того, полиция Аджарии и Гурии во время обыска автомобиля гражданина Грузии нашла шесть пакетиков сухого сырца героина, 5 таблеток "субоксина", 3 флакона жидкого сырца героина и трое весов.Самый большой улов наркотиков получили сотрудники полиции Шида Картли. В доме, во дворе и в хозяйственных постройках жителя региона были обнаружены 43 килограмма конопли и 813 граммов марихуаны.Сроки для всех шестерых задержанных будут зависеть от тяжести их преступления и составят от 6 до 20 лет лишения свободы.

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