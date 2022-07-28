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Массовое отравление на швейном предприятии в Аджарии - десятки госпитализированных
Массовое отравление на швейном предприятии в Аджарии - десятки госпитализированных
На данный момент неизвестно, что послужило причиной недомогания сотрудников предприятия 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. До 40 работников швейной фабрики "Аджария текстиль" в курортном поселке Бобоквати (Аджария) госпитализированы с признаками интоксикации, сообщили Sputnik Грузия в администрации предприятия.Директор предприятия Давид Джаяни исключил пищевое отравление сотрудников, так как, по его словам, они ощутили недомогание до обеда.На данный момент на месте находятся представители инспекции труда, бригады скорой помощи, полиции, представители "SOCAR Georgia".Работа на предприятии приостановлена. Со швейной фабрики были эвакуированы все сотрудники.
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Массовое отравление на швейном предприятии в Аджарии - десятки госпитализированных

20:41 28.07.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На данный момент неизвестно, что послужило причиной недомогания сотрудников предприятия
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. До 40 работников швейной фабрики "Аджария текстиль" в курортном поселке Бобоквати (Аджария) госпитализированы с признаками интоксикации, сообщили Sputnik Грузия в администрации предприятия.

"Мы пока не знаем, что послужило причиной интоксикации. Недавно была опровергнута версия об отравлении газом. О недомогании заявили от 30 до 40 человек, которые были госпитализированы", - рассказала собеседница агентства.

Директор предприятия Давид Джаяни исключил пищевое отравление сотрудников, так как, по его словам, они ощутили недомогание до обеда.
На данный момент на месте находятся представители инспекции труда, бригады скорой помощи, полиции, представители "SOCAR Georgia".
Работа на предприятии приостановлена. Со швейной фабрики были эвакуированы все сотрудники.
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