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Массовое отравление на швейном предприятии в Аджарии - десятки госпитализированных

Массовое отравление на швейном предприятии в Аджарии - десятки госпитализированных

На данный момент неизвестно, что послужило причиной недомогания сотрудников предприятия 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T20:41+0400

2022-07-28T20:41+0400

2022-07-28T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. До 40 работников швейной фабрики "Аджария текстиль" в курортном поселке Бобоквати (Аджария) госпитализированы с признаками интоксикации, сообщили Sputnik Грузия в администрации предприятия.Директор предприятия Давид Джаяни исключил пищевое отравление сотрудников, так как, по его словам, они ощутили недомогание до обеда.На данный момент на месте находятся представители инспекции труда, бригады скорой помощи, полиции, представители "SOCAR Georgia".Работа на предприятии приостановлена. Со швейной фабрики были эвакуированы все сотрудники.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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