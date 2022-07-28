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Новый музей появится в Тбилиси в историческом здании старой больницы - фото
Новый музей появится в Тбилиси в историческом здании старой больницы - фото
Музей современного искусства будет построен на территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как здание выглядит... 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T08:28+0400
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Владелец территории и автор концепции музея современных искусств - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - намерен создать многофункциональный комплекс. Там будет не только музей, но и библиотека, кафе, места для отдыха и работы. В течение пяти лет в проект будет инвестировано более 10 миллионов долларов.
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фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, архитектура, тбилиси, история, строительство, фото, фотоленты

Новый музей появится в Тбилиси в историческом здании старой больницы - фото

08:28 28.07.2022 (обновлено: 13:41 29.07.2022)
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Музей современного искусства будет построен на территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как здание выглядит в настоящее время.
Владелец территории и автор концепции музея современных искусств - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - намерен создать многофункциональный комплекс. Там будет не только музей, но и библиотека, кафе, места для отдыха и работы. В течение пяти лет в проект будет инвестировано более 10 миллионов долларов.
© photo: Sputnik / Stringer

Территорию старейшей клиники Тбилиси вместе с комплексом зданий середины 19 века в марте этого года продали на аукционе

Территорию старейшей клиники Тбилиси вместе с комплексом зданий середины 19 века в марте этого года продали на аукционе - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Территорию старейшей клиники Тбилиси вместе с комплексом зданий середины 19 века в марте этого года продали на аукционе

© photo: Sputnik / Stringer

Михайловская больница – первая городская клиника, которая появилась в Тбилиси в XIX веке при активном содействии Кавказского медицинского общества

Михайловская больница – первая городская клиника, которая появилась в Тбилиси в XIX веке при активном содействии Кавказского медицинского общества - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Михайловская больница – первая городская клиника, которая появилась в Тбилиси в XIX веке при активном содействии Кавказского медицинского общества

© photo: Sputnik / Stringer

Возводить первое на Кавказе медицинское заведение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману

Возводить первое на Кавказе медицинское заведение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Возводить первое на Кавказе медицинское заведение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману

© photo: Sputnik / Stringer

Строительство больницы на Михайловском проспекте в Тбилиси было завершено в 1865 году. В ноябре 1868 года она была открыта. А вот переименовали в Михайловскую ее уже в 1882 году

Строительство больницы на Михайловском проспекте в Тбилиси было завершено в 1865 году. В ноябре 1868 года она была открыта. А вот переименовали в Михайловскую ее уже в 1882 году - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Строительство больницы на Михайловском проспекте в Тбилиси было завершено в 1865 году. В ноябре 1868 года она была открыта. А вот переименовали в Михайловскую ее уже в 1882 году

© photo: Sputnik / Stringer

Согласно итогам аукциона, важно сохранить внешний вид Михайловской больницы, так как здание является памятником культурного наследия

Согласно итогам аукциона, важно сохранить внешний вид Михайловской больницы, так как здание является памятником культурного наследия - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Согласно итогам аукциона, важно сохранить внешний вид Михайловской больницы, так как здание является памятником культурного наследия

© photo: Sputnik / Stringer

Новый владелец здания - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - решил провести конкурс, в котором участвуют ведущие архитекторы. В июле Грузию посетит группа лучших специалистов, которые ознакомятся с объектом и приступят к работе

Новый владелец здания - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - решил провести конкурс, в котором участвуют ведущие архитекторы. В июле Грузию посетит группа лучших специалистов, которые ознакомятся с объектом и приступят к работе - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Новый владелец здания - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - решил провести конкурс, в котором участвуют ведущие архитекторы. В июле Грузию посетит группа лучших специалистов, которые ознакомятся с объектом и приступят к работе

© photo: Sputnik / Stringer

Бизнесмен долгое время работал над уникальным проектом музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами. Также много лет подбиралось место для музея, рассматривались разные города – Венеция, Брюссель, Москва, однако Бреус выбрал Тбилиси из-за любви к Грузии и искусству

Бизнесмен долгое время работал над уникальным проектом музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами. Также много лет подбиралось место для музея, рассматривались разные города – Венеция, Брюссель, Москва, однако Бреус выбрал Тбилиси из-за любви к Грузии и искусству - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Бизнесмен долгое время работал над уникальным проектом музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами. Также много лет подбиралось место для музея, рассматривались разные города – Венеция, Брюссель, Москва, однако Бреус выбрал Тбилиси из-за любви к Грузии и искусству

© photo: Sputnik / Stringer

Территория клиники была продана за 5,4 миллиона долларов. Победителем аукциона стала компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра

Территория клиники была продана за 5,4 миллиона долларов. Победителем аукциона стала компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Территория клиники была продана за 5,4 миллиона долларов. Победителем аукциона стала компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра

© photo: Sputnik / Stringer

Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов. Его коллекция живописи из работ немецких экспрессионистов признана во всем мире. У Бреуса также много образцов современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени

Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов. Его коллекция живописи из работ немецких экспрессионистов признана во всем мире. У Бреуса также много образцов современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов. Его коллекция живописи из работ немецких экспрессионистов признана во всем мире. У Бреуса также много образцов современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени

© photo: Sputnik / Stringer

С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии. Можно отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия

С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии. Можно отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии. Можно отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия

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