Новый музей появится в Тбилиси в историческом здании старой больницы - фото
Территорию старейшей клиники Тбилиси вместе с комплексом зданий середины 19 века в марте этого года продали на аукционе
Территорию старейшей клиники Тбилиси вместе с комплексом зданий середины 19 века в марте этого года продали на аукционе
Михайловская больница – первая городская клиника, которая появилась в Тбилиси в XIX веке при активном содействии Кавказского медицинского общества
Михайловская больница – первая городская клиника, которая появилась в Тбилиси в XIX веке при активном содействии Кавказского медицинского общества
Возводить первое на Кавказе медицинское заведение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману
Возводить первое на Кавказе медицинское заведение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману
Строительство больницы на Михайловском проспекте в Тбилиси было завершено в 1865 году. В ноябре 1868 года она была открыта. А вот переименовали в Михайловскую ее уже в 1882 году
Строительство больницы на Михайловском проспекте в Тбилиси было завершено в 1865 году. В ноябре 1868 года она была открыта. А вот переименовали в Михайловскую ее уже в 1882 году
Согласно итогам аукциона, важно сохранить внешний вид Михайловской больницы, так как здание является памятником культурного наследия
Согласно итогам аукциона, важно сохранить внешний вид Михайловской больницы, так как здание является памятником культурного наследия
Новый владелец здания - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - решил провести конкурс, в котором участвуют ведущие архитекторы. В июле Грузию посетит группа лучших специалистов, которые ознакомятся с объектом и приступят к работе
Новый владелец здания - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - решил провести конкурс, в котором участвуют ведущие архитекторы. В июле Грузию посетит группа лучших специалистов, которые ознакомятся с объектом и приступят к работе
Бизнесмен долгое время работал над уникальным проектом музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами. Также много лет подбиралось место для музея, рассматривались разные города – Венеция, Брюссель, Москва, однако Бреус выбрал Тбилиси из-за любви к Грузии и искусству
Бизнесмен долгое время работал над уникальным проектом музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами. Также много лет подбиралось место для музея, рассматривались разные города – Венеция, Брюссель, Москва, однако Бреус выбрал Тбилиси из-за любви к Грузии и искусству
Территория клиники была продана за 5,4 миллиона долларов. Победителем аукциона стала компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра
Территория клиники была продана за 5,4 миллиона долларов. Победителем аукциона стала компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра
Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов. Его коллекция живописи из работ немецких экспрессионистов признана во всем мире. У Бреуса также много образцов современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени
Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов. Его коллекция живописи из работ немецких экспрессионистов признана во всем мире. У Бреуса также много образцов современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени
С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии. Можно отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия
С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии. Можно отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым, а также строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия