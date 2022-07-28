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"Первый тур с животиком": певица Кэти Мелуа ждет первенца
"Первый тур с животиком": певица Кэти Мелуа ждет первенца
О своей первой беременности знаменитость объявила в соцсетях 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T11:05+0400
2022-07-28T11:05+0400
2022-07-28T11:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Знаменитая британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа поделилась новостью о своей беременности со своими подписчиками.Исполнительница выложила пост в соцсетях, где рассказала, что вся ее команда отправляется в тур. Однако в этот раз тур особенный, так как певица беременна.К посту Кэти также прикрепила фото, на котором она стоит со своей командой. Видно, что певица уже имеет заметно округлившийся живот.Известно, что Кэти Мелуа развелась со своим супругом, мотогонщиком Джеймсом Тоузлендом в 2020 году. Подробностей о том, кто стал новым избранником артистки, пока нет.Кэти Мелуа родилась в Грузии в 1984 году, переехала в Северную Ирландию вместе с родителями в возрасте восьми лет, а в 14 лет – в Англию. Ее дебют состоялся в 2003 году, когда в свет вышел ее первый альбом Call Off the Search. Он занял первые строчки в чартах Великобритании и разошелся тиражом 1,2 миллиона копий за первые пять месяцев.Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Кэти Мелуа Орденом Чести за личный вклад в популяризацию грузинской культуры за рубежом, а также за плодотворную творческую деятельность. В 2018 году, когда Кэти выступала в Тбилиси с бесплатным концертом, знаменитость удостоили звания " Почетный гражданин Тбилиси".
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"Первый тур с животиком": певица Кэти Мелуа ждет первенца
11:05 28.07.2022 (обновлено: 11:18 28.07.2022)
О своей первой беременности знаменитость объявила в соцсетях
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Знаменитая британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа поделилась новостью о своей беременности со своими подписчиками.
Исполнительница выложила пост в соцсетях, где рассказала, что вся ее команда отправляется в тур. Однако в этот раз тур особенный, так как певица беременна.
"Вот и мы, команда, которая этим летом отправляется в путь. Это будет мой первый тур с животиком! Не могу поверить, что только что это написала. Направляемся в Цюрих, Страсбург, 6 городов Германии и Палангу. Я буду вести видеодневник, чтобы документировать концерты и путешествия", – поделилась Мелуа.
К посту Кэти также прикрепила фото, на котором она стоит со своей командой. Видно, что певица уже имеет заметно округлившийся живот.
Известно, что Кэти Мелуа развелась со своим супругом, мотогонщиком Джеймсом Тоузлендом в 2020 году. Подробностей о том, кто стал новым избранником артистки, пока нет.
Кэти Мелуа родилась в Грузии в 1984 году, переехала в Северную Ирландию вместе с родителями в возрасте восьми лет, а в 14 лет – в Англию. Ее дебют состоялся в 2003 году, когда в свет вышел ее первый альбом Call Off the Search. Он занял первые строчки в чартах Великобритании и разошелся тиражом 1,2 миллиона копий за первые пять месяцев.
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Кэти Мелуа Орденом Чести за личный вклад в популяризацию грузинской культуры за рубежом, а также за плодотворную творческую деятельность. В 2018 году, когда Кэти выступала в Тбилиси с бесплатным концертом, знаменитость удостоили звания " Почетный гражданин Тбилиси".