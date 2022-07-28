https://sputnik-georgia.ru/20220728/pianistka-buniatishvili-dast-kontserty-v-avstrii-kanade-i-argentine-268963082.html

Пианистка Буниатишвили даст концерты в Австрии, Канаде и Аргентине

Пианистка Буниатишвили даст концерты в Австрии, Канаде и Аргентине

В программе Хатии произведения Чайковского, Рахманинова, Баха, Шуберта и других композиторов 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T14:59+0400

2022-07-28T14:59+0400

2022-07-28T15:04+0400

хатия буниатишвили

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили анонсировала концертный тур по Австрии, Франции, Дании, Канаде, Бразилии и Аргентине, который пройдет в августе-сентябре 2022 года.Так, Буниатишвили сыграет в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Копенгагене, Ванкувере, в австрийской общине Мондзее и французской коммуне Ла Рок-д'Антерон. В программе – произведения Чайковского, Рахманинова, Баха, Шуберта, Листа, Шопена, Куперена, Сати и других композиторов.Хатия Буниатишвили живет в Париже и является гражданкой Грузии и Франции. Дважды она стала лауреатом одной из престижных наград Echo Klassik – в 2012 году за альбом Ференца Листа, а в 2016 году за свой альбом "Калейдоскоп", в который вошли произведения Мусоргского, Равеля и Стравинского. На сегодняшний день Буниатишвили покорила множество сцен и концертов в разных странах мира.Хатия родилась в Тбилиси в 1987 году. Игре на фортепиано начала обучаться вместе со старшей сестрой Гванцей в возрасте трех лет под руководством матери. В шесть лет она дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси.Будучи студенткой консерватории, в 2003 году Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов им. Владимира Горовица в Киеве, а также первый приз на конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов, учредителем которого является русская и австрийская пианистка Елизавета Леонская.Буниатишвили также является лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award (2010). А ее альбом под названием Schubert в марте 2019 года возглавил французский чарт классической музыки.

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хатия буниатишвили, культура, новости, грузия, франция, буэнос-айрес, анонсы , концерт