https://sputnik-georgia.ru/20220728/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-28-iyulya-268936077.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 28 июля

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 28 июля

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт и публикует график отключения электроэнергии по районам 28.07.2022, Sputnik Грузия

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электроэнергия

теласи

грузия

новости

общество

тбилиси

компания "теласи"

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 28 июля, сообщили в компании "Теласи".Так, в районе Самгори в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 часов ограничения коснутся жителей Кахетинского шоссе (частично), Московского проспекта (частично), поселка Навтлуги, района Святой Варвары, ул. Киндзмараули, Джавахетской, Лорткипанидзе, Оцхели, Накадули и Бабуцидзе. С 10:00 до 18:00 – жителей Гардабанского шоссе (частично), ул. Киндзмараули, Тавквери и Накадули, с 11:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей II, IV микрорайонов Варкетили-3 (частично), с 11:00 до 15:00 часов – села Диди Лило и поселка Алексеевка.В Ваке в связи с проведением неотложных работ с 12:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Цкнети (частично).В Крцанисском районе сбой электроэнергии с 10:00 до 18:00 часов ждет население ул. Пушкина, Дюма, Коте Абхази и Цинцадзе. В связи с проведением неотложных работ с 12:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Поничала (частично).В Дидубе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Акакия Церетели (частично), ул. Кереселидзе, Гоголаури, Дидубийской, Агладзе, Гори, Пипия, Воронина и Цабадзе.В Чугурети с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Ниношвили.В Исани электроснабжение ограничат с 10:00 до 18:00 часов населению поселка Навтлуги, пр. Царицы Кетеван, I квартала IV микрорайона Вазисубани, ул. Патаридзе, Руисской, Мачарис, Гуджарети, Сабанако, Джорджа Буша, Мелаани, Папиашвили, Гомарети, Харабадзе, Кобцова, Букисцихе, Татишвили, Чехова, Метехской и Перицвалеба.В Глдани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей VII микрорайона Глданского массива (частично) и ул. Миракишвили. В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 13:00 часов ограничения коснутся жителей II, III микрорайонов Мухиани (частично).В Сабуртало света с 10:00 до 18:00 часов не будет в селе Дигоми (частично), III микрорайоне Диди Дигоми (частично), на ул. Зутнера, Шермадини, Хатаети, Данибегашвили и Ламберта.В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Пекина (частично), ул. Цинцадзе, Костава, Каландадзе, Гамрекели, Кутузова и Мицкевича.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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электроэнергия, теласи, грузия, новости, общество, тбилиси, компания "теласи"