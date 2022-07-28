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Продакшн-компания из Грузии создала ролик для международного фестиваля Gamers8
Продакшн-компания из Грузии создала ролик для международного фестиваля Gamers8
Сюжет видеоролика рассказывает о разнообразии игрового мира, который сулит пользователям множество приключений 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T14:14+0400
2022-07-28T14:14+0400
2022-07-28T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузинская продакшн-компания BMRNG FILMS в сотрудничестве с другими компаниями создала видеоролик для международного фестиваля Gamers8.Gamers8 – международный фестиваль игр и киберспорта, соединяющий виртуальный и физический миры. В этом году фестиваль прошел в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, и предложил международным фанатам и экспертам в этой области турниры, развлекательные мероприятия, аттракционы, музыкальные шоу и игровой саммит. Общий призовой фонд фестиваля составил 15 миллионов долларов.Сюжет видеоролика рассказывает о разнообразии игрового мира, который готовит пользователя ко многим приключениям. Интересно, что рекламу снимали в Грузии и Саудовской Аравии. Реквизит для видео также был изготовлен в Грузии. В видео приняли участие около 300 актеров.Работа была проведена в сотрудничестве с базирующейся в Дубае компанией по производству рекламы Deja Vu. Примечательно, что эта компания является одной из самых успешных в регионе.Boomerang Films более 5 лет работает над привлечением международных проектов для производства в Грузии. Компания провела более 40 проектов со странами Персидского залива и несколькими странами Европы.
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Продакшн-компания из Грузии создала ролик для международного фестиваля Gamers8
14:14 28.07.2022 (обновлено: 14:34 28.07.2022)
Сюжет видеоролика рассказывает о разнообразии игрового мира, который сулит пользователям множество приключений
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузинская продакшн-компания BMRNG FILMS в сотрудничестве с другими компаниями создала видеоролик для международного фестиваля Gamers8.
Gamers8 – международный фестиваль игр и киберспорта, соединяющий виртуальный и физический миры.
В этом году фестиваль прошел в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, и предложил международным фанатам и экспертам в этой области турниры, развлекательные мероприятия, аттракционы, музыкальные шоу и игровой саммит. Общий призовой фонд фестиваля составил 15 миллионов долларов.
Сюжет видеоролика рассказывает о разнообразии игрового мира, который готовит пользователя ко многим приключениям. Интересно, что рекламу снимали в Грузии и Саудовской Аравии. Реквизит для видео также был изготовлен в Грузии. В видео приняли участие около 300 актеров.
"Самым главным вызовом в проекте были костюмы, которые были полностью изготовлены в Грузии, и Fourk Group руководили этим важнейшим направлением", – говорят представители Boomerang Films.
Работа была проведена в сотрудничестве с базирующейся в Дубае компанией по производству рекламы Deja Vu. Примечательно, что эта компания является одной из самых успешных в регионе.
Boomerang Films более 5 лет работает над привлечением международных проектов для производства в Грузии. Компания провела более 40 проектов со странами Персидского залива и несколькими странами Европы.