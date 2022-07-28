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Ситуация на рынке зерна в Грузии и в мире
Ситуация на рынке зерна в Грузии и в мире
Во всем мире ожидается сокращение производства и потребления пшеницы 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T11:21+0400
2022-07-28T11:21+0400
2022-07-29T14:05+0400
в мире
экономика
зерно
инфографика
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Если в сезон 2021-2022 года производство пшеницы составило 776,8 млн тонн, то в 2022-2023 годы прогнозируется на уровне 770,8 млн тонн, то есть сократится примерно на шесть млн тонн (0,7%). Между тем, спрос на культуру в целом по миру на следующий зерновой сезон ожидается на уровне 768,6 млн тонн, при том, что в сезон 2021-2022 года потребления пшеницы составило 771,7 млн тонн.В инфографике Sputnik вы узнаете крупнейших поставщиков и покупателей пшеницы.Что касается Грузии, то, согласно распоряжению правительства, 4 июля Грузия прекратила экспорт пшеницы и ячменя. Запрет на экспорт касается сделок, заключенных с 4 июля 2022 года, и будет действовать до 1 июля 2023 года. Как поясняется в распоряжении, решение о запрете экспорта было принято исходя из проблем с безопасностью продовольствия, связанных с событиями на УкраинеНа сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.
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в мире, экономика, зерно, инфографика, инфографика
Ситуация на рынке зерна в Грузии и в мире
11:21 28.07.2022 (обновлено: 14:05 29.07.2022)
Во всем мире ожидается сокращение производства и потребления пшеницы
Если в сезон 2021-2022 года производство пшеницы составило 776,8 млн тонн, то в 2022-2023 годы прогнозируется на уровне 770,8 млн тонн, то есть сократится примерно на шесть млн тонн (0,7%).
Между тем, спрос на культуру в целом по миру на следующий зерновой сезон ожидается на уровне 768,6 млн тонн, при том, что в сезон 2021-2022 года потребления пшеницы составило 771,7 млн тонн.
В инфографике Sputnik
вы узнаете крупнейших поставщиков и покупателей пшеницы.
Что касается Грузии, то, согласно распоряжению правительства, 4 июля Грузия прекратила экспорт пшеницы и ячменя. Запрет на экспорт касается сделок, заключенных с 4 июля 2022 года, и будет действовать до 1 июля 2023 года. Как поясняется в распоряжении, решение о запрете экспорта было принято исходя из проблем с безопасностью продовольствия, связанных с событиями на Украине
На сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.