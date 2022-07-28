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Спецоперация против наркоторговцев в Грузии: задержаны 14 человек
Спецоперация против наркоторговцев в Грузии: задержаны 14 человек
Среди задержанны один иностранец и один несовершеннолетний 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T17:34+0400
2022-07-28T17:34+0400
2022-07-28T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Полиция задержала 14 человек в рамках масштабной спецоперации по борьбе с оборотом наркотиков в Грузии, говорится в сообщении МВД.Спецоперация проводилась в крупных городах страны – Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также в регионах Квемо Картли, Шида Картли и Гурия.В результате спецоперации по обвинению в продаже наркотиков задержаны 14 человек - пятеро в прошлом судимы и один иностранец. Самому младшему из обвиняемых в наркоторговле 17 лет, а самому старшему – 53 года.Для подтверждения фактов наркоторговли полиция осуществила несколько контрольных закупок в Тбилиси, Аджарии, Гурии, Имерети, Квемо Картли и Шида Картли.Задержанным грозит от 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, тбилиси, гурия, батуми
Спецоперация против наркоторговцев в Грузии: задержаны 14 человек
Среди задержанны один иностранец и один несовершеннолетний
ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik.
Полиция задержала 14 человек в рамках масштабной спецоперации по борьбе с оборотом наркотиков в Грузии, говорится в сообщении
МВД.
Спецоперация проводилась в крупных городах страны – Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также в регионах Квемо Картли, Шида Картли и Гурия.
В результате спецоперации по обвинению в продаже наркотиков задержаны 14 человек - пятеро в прошлом судимы и один иностранец. Самому младшему из обвиняемых в наркоторговле 17 лет, а самому старшему – 53 года.
Для подтверждения фактов наркоторговли полиция осуществила несколько контрольных закупок в Тбилиси, Аджарии, Гурии, Имерети, Квемо Картли и Шида Картли.
Задержанным грозит от 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.