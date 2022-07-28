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В Академии обороны Грузии умер человек - что произошло?
В Академии обороны Грузии умер человек - что произошло?
Предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T21:01+0400
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грузия
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. На территории Национальной академии обороны Грузии скончался гражданский – 51 летний Элгуджа Кеделашвили, предварительная причина смерти - сердечный приступ, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.По данным ведомства, мужчине внезапно стало плохо, ему оказали помощь представители медицинской службы академии, но спасти его не удалось.Представители академии вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в клинику "Гормеди", однако медики подтвердили смерть пациента.Точную причину смерти установит экспертиза, предварительная же – внезапная остановка сердца.
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грузия, происшествия, новости

В Академии обороны Грузии умер человек - что произошло?

21:01 28.07.2022
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. На территории Национальной академии обороны Грузии скончался гражданский – 51 летний Элгуджа Кеделашвили, предварительная причина смерти - сердечный приступ, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
По данным ведомства, мужчине внезапно стало плохо, ему оказали помощь представители медицинской службы академии, но спасти его не удалось.
Представители академии вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в клинику "Гормеди", однако медики подтвердили смерть пациента.
Точную причину смерти установит экспертиза, предварительная же – внезапная остановка сердца.
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