https://sputnik-georgia.ru/20220728/v-akademii-oborony-gruzii-umer-chelovek---chto-proizoshlo-268975176.html

В Академии обороны Грузии умер человек - что произошло?

В Академии обороны Грузии умер человек - что произошло?

Предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T21:01+0400

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2022-07-28T21:01+0400

грузия

происшествия

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. На территории Национальной академии обороны Грузии скончался гражданский – 51 летний Элгуджа Кеделашвили, предварительная причина смерти - сердечный приступ, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.По данным ведомства, мужчине внезапно стало плохо, ему оказали помощь представители медицинской службы академии, но спасти его не удалось.Представители академии вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в клинику "Гормеди", однако медики подтвердили смерть пациента.Точную причину смерти установит экспертиза, предварительная же – внезапная остановка сердца.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости