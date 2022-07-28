https://sputnik-georgia.ru/20220728/v-gruzii-vyyavili-defitsit-spetsialistov-bezopasnosti-truda-268965648.html

В Грузии выявили дефицит специалистов безопасности труда

В Грузии выявили дефицит специалистов безопасности труда

Специалисты бьют тревогу - в этой области нет ни профессионалов, ни необходимой переподготовки сотрудников 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T17:00+0400

2022-07-28T17:00+0400

2022-07-28T17:00+0400

департамент инспектирования труда грузии

трудовой кодекс

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия столкнулась с дефицитом кадров в области безопасности труда, заявила заместитель председателя Объединения профсоюзов Раиса Липартелиани.По ее словам, в течение многих лет в этой сфере люди не работали и, соответственно, их не переподготавливали. Липартелиани уверена, что сейчас нужно сделать больше акцент на профессиональном образовании в стране.Она отметила, что помимо сферы безопасности труда, дефицит кадров наблюдается и в других отраслях, однако переподготовки нет.В течение последних лет были приняты законодательные изменения, с помощью которых была усилена Служба инспекции труда. Благодаря повышенному мандату, инспекторы могут вести мониторинг по таким важным вопросам, как дискриминация, сексуальное притеснение, вынужденный труд, трудовая эксплуатация и другое.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

департамент инспектирования труда грузии, трудовой кодекс, грузия, новости, общество