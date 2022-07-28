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В Грузии выявили дефицит специалистов безопасности труда
В Грузии выявили дефицит специалистов безопасности труда
Специалисты бьют тревогу - в этой области нет ни профессионалов, ни необходимой переподготовки сотрудников 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T17:00+0400
2022-07-28T17:00+0400
2022-07-28T17:00+0400
департамент инспектирования труда грузии
трудовой кодекс
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия столкнулась с дефицитом кадров в области безопасности труда, заявила заместитель председателя Объединения профсоюзов Раиса Липартелиани.По ее словам, в течение многих лет в этой сфере люди не работали и, соответственно, их не переподготавливали. Липартелиани уверена, что сейчас нужно сделать больше акцент на профессиональном образовании в стране.Она отметила, что помимо сферы безопасности труда, дефицит кадров наблюдается и в других отраслях, однако переподготовки нет.В течение последних лет были приняты законодательные изменения, с помощью которых была усилена Служба инспекции труда. Благодаря повышенному мандату, инспекторы могут вести мониторинг по таким важным вопросам, как дискриминация, сексуальное притеснение, вынужденный труд, трудовая эксплуатация и другое.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
департамент инспектирования труда грузии, трудовой кодекс, грузия, новости, общество
В Грузии выявили дефицит специалистов безопасности труда
Специалисты бьют тревогу - в этой области нет ни профессионалов, ни необходимой переподготовки сотрудников
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия столкнулась с дефицитом кадров в области безопасности труда, заявила заместитель председателя Объединения профсоюзов Раиса Липартелиани.
По ее словам, в течение многих лет в этой сфере люди не работали и, соответственно, их не переподготавливали. Липартелиани уверена, что сейчас нужно сделать больше акцент на профессиональном образовании в стране.
"Мы страна с развивающейся экономикой и физически не сможем трудоустроить стольких людей с высшим образованием, сколько выпускается каждый год. Поэтому больше акцента нужно делать на профобразовании", - сказала Липартелиани в эфире "Палитраньюс".
Она отметила, что помимо сферы безопасности труда, дефицит кадров наблюдается и в других отраслях, однако переподготовки нет.
В течение последних лет были приняты законодательные изменения, с помощью которых была усилена Служба инспекции труда. Благодаря повышенному мандату, инспекторы могут вести мониторинг по таким важным вопросам, как дискриминация, сексуальное притеснение, вынужденный труд, трудовая эксплуатация и другое.