https://sputnik-georgia.ru/20220728/v-rossii-sozdali-printsipialno-novyy-kompas-dlya-kosmosa-268959780.html

В России создали принципиально новый "компас" для космоса

В России создали принципиально новый "компас" для космоса

Новое устройство легче аналогов, тратит меньше энергии и обладает высокой точностью 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T13:14+0400

2022-07-28T13:14+0400

2022-07-28T13:29+0400

наука

роскосмос

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24830/24/248302410_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_610f94da19bf3061371d6f4fc4a16e00.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Ученые России разработали принципиально новый прибор для ориентации космических аппаратов – построитель местной вертикали (ПМВ), пишет РИА Новости.Исследователи-авторы разработки утверждают, что их устройство легче аналогов, тратит меньше энергии и обладает высокой точностью. Кроме того, новый ПМВ способен построить полную круговую панораму в 360 градусов. Об этом сообщили в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).Ключевым элементом системы ориентации является ПМВ – бортовой прибор, определяющий направление на центр планеты или звезды, вокруг которой обращается аппарат (например, Земли или Солнца).Принципы построения ПМВ могут быть различны, но на практике для ориентации по Земле получили распространение оптико-электронные ПМВ, работающие в диапазоне 14-16 мкм, соответствующем собственному тепловому излучению нашей планеты, что позволяет определять ее горизонт независимо от положения Солнца.Так, в действующих приборах, по словам ученых из МИИГАиК, используются оптико-механическое сканирование, предполагающее использование подвижных механических узлов. В вузе разработали и запатентовали специальный объектив для ПМВ, который по словам его разработчиков, упростит конструкцию, убрав "лишние" детали. При этом работоспособность и точность устройства увеличатся."Отказ от подвижных механических частей и переход к использованию многоэлементных приемников излучения является актуальной задачей, которую мы пытаемся решить", – рассказала одна из разработчиков нового ПМВ, декан факультета оптического приборостроения МИИГАиК, профессор Ирина Торшина.Она объяснила, что в приборе используется оригинальный панорамный объектив, обеспечивающий широкий диапазон и круговой обзор пространства, что позволяет отказаться от механического сканирования. А прямо сейчас команда исследователей разрабатывает макет малогабаритного ПМВ с массой до одного килограмма. Погрешность его измерений составит менее трёх угловых минут.Угловая минута – астрономическая единица измерения. Ее используют для указания видимых размеров небесных тел. Например, угловой размер Солнца – примерно 32 минуты, а угловые размеры звезд равны долям секунд.Создание и развитие оптико-электронного приборостроения в МИИГАиК как научного направления связано именно с космической тематикой. Первые разработки в этой области относятся к 60-м годам минувшего века, отметили в вузе.Ученые университета ранее разработали совместно с партнерами курсометр (измеритель курсового угла полета космического аппарата) и стенд, измеряющий точность приборов для ориентации по звездам. Сегодня разработка космического ПМВ – одно из ключевых научных направлений факультета оптического приборостроения.В конце весны 2022 года РОСКОСМОС определил МИИГАиК как опорный вуз ракетно-космической отрасли.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наука, роскосмос, новости, в мире