https://sputnik-georgia.ru/20220728/v-rossii-sozdali-printsipialno-novyy-kompas-dlya-kosmosa-268959780.html
В России создали принципиально новый "компас" для космоса
В России создали принципиально новый "компас" для космоса
Новое устройство легче аналогов, тратит меньше энергии и обладает высокой точностью 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T13:14+0400
2022-07-28T13:14+0400
2022-07-28T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Ученые России разработали принципиально новый прибор для ориентации космических аппаратов – построитель местной вертикали (ПМВ), пишет РИА Новости.Исследователи-авторы разработки утверждают, что их устройство легче аналогов, тратит меньше энергии и обладает высокой точностью. Кроме того, новый ПМВ способен построить полную круговую панораму в 360 градусов. Об этом сообщили в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).Ключевым элементом системы ориентации является ПМВ – бортовой прибор, определяющий направление на центр планеты или звезды, вокруг которой обращается аппарат (например, Земли или Солнца).Принципы построения ПМВ могут быть различны, но на практике для ориентации по Земле получили распространение оптико-электронные ПМВ, работающие в диапазоне 14-16 мкм, соответствующем собственному тепловому излучению нашей планеты, что позволяет определять ее горизонт независимо от положения Солнца.Так, в действующих приборах, по словам ученых из МИИГАиК, используются оптико-механическое сканирование, предполагающее использование подвижных механических узлов. В вузе разработали и запатентовали специальный объектив для ПМВ, который по словам его разработчиков, упростит конструкцию, убрав "лишние" детали. При этом работоспособность и точность устройства увеличатся."Отказ от подвижных механических частей и переход к использованию многоэлементных приемников излучения является актуальной задачей, которую мы пытаемся решить", – рассказала одна из разработчиков нового ПМВ, декан факультета оптического приборостроения МИИГАиК, профессор Ирина Торшина.Она объяснила, что в приборе используется оригинальный панорамный объектив, обеспечивающий широкий диапазон и круговой обзор пространства, что позволяет отказаться от механического сканирования. А прямо сейчас команда исследователей разрабатывает макет малогабаритного ПМВ с массой до одного килограмма. Погрешность его измерений составит менее трёх угловых минут.Угловая минута – астрономическая единица измерения. Ее используют для указания видимых размеров небесных тел. Например, угловой размер Солнца – примерно 32 минуты, а угловые размеры звезд равны долям секунд.Создание и развитие оптико-электронного приборостроения в МИИГАиК как научного направления связано именно с космической тематикой. Первые разработки в этой области относятся к 60-м годам минувшего века, отметили в вузе.Ученые университета ранее разработали совместно с партнерами курсометр (измеритель курсового угла полета космического аппарата) и стенд, измеряющий точность приборов для ориентации по звездам. Сегодня разработка космического ПМВ – одно из ключевых научных направлений факультета оптического приборостроения.В конце весны 2022 года РОСКОСМОС определил МИИГАиК как опорный вуз ракетно-космической отрасли.
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Sputnik Грузия
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наука, роскосмос, новости, в мире
В России создали принципиально новый "компас" для космоса
13:14 28.07.2022 (обновлено: 13:29 28.07.2022)
Новое устройство легче аналогов, тратит меньше энергии и обладает высокой точностью
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik.
Ученые России разработали принципиально новый прибор для ориентации космических аппаратов – построитель местной вертикали (ПМВ), пишет РИА Новости
.
Исследователи-авторы разработки утверждают, что их устройство легче аналогов, тратит меньше энергии и обладает высокой точностью. Кроме того, новый ПМВ способен построить полную круговую панораму в 360 градусов. Об этом сообщили в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).
Отмечается, что эксплуатация любого космического аппарата не возможна без системы пространственной ориентации, обеспечивающей определённое положение его осей относительно заданных направлений. Это необходимо, в частности, для направления солнечных батарей на Солнце, проведения научных экспериментов, навигационных измерений и передачи информации на Землю.
Ключевым элементом системы ориентации является ПМВ – бортовой прибор, определяющий направление на центр планеты или звезды, вокруг которой обращается аппарат (например, Земли или Солнца).
Принципы построения ПМВ могут быть различны, но на практике для ориентации по Земле получили распространение оптико-электронные ПМВ, работающие в диапазоне 14-16 мкм, соответствующем собственному тепловому излучению нашей планеты, что позволяет определять ее горизонт независимо от положения Солнца.
Так, в действующих приборах, по словам ученых из МИИГАиК, используются оптико-механическое сканирование, предполагающее использование подвижных механических узлов. В вузе разработали и запатентовали специальный объектив для ПМВ, который по словам его разработчиков, упростит конструкцию, убрав "лишние" детали. При этом работоспособность и точность устройства увеличатся.
"Отказ от подвижных механических частей и переход к использованию многоэлементных приемников излучения является актуальной задачей, которую мы пытаемся решить", – рассказала одна из разработчиков нового ПМВ, декан факультета оптического приборостроения МИИГАиК, профессор Ирина Торшина.
Она объяснила, что в приборе используется оригинальный панорамный объектив, обеспечивающий широкий диапазон и круговой обзор пространства, что позволяет отказаться от механического сканирования. А прямо сейчас команда исследователей разрабатывает макет малогабаритного ПМВ с массой до одного килограмма. Погрешность его измерений составит менее трёх угловых минут.
Угловая минута – астрономическая единица измерения. Ее используют для указания видимых размеров небесных тел. Например, угловой размер Солнца – примерно 32 минуты, а угловые размеры звезд равны долям секунд.
Как пояснила профессор Торшина, одна из проблем при создании ПМВ, необходимость адаптации системы при изменении высоты полета. При высоте 300 км угловой размер Земли равен 142,8 градусов, а на высоте в 1 000 км – 119,8 градусов, то есть существенно меняется. Схема с использованием панорамного объектива с углом обзора 360 градусов полностью решает проблемы.
Создание и развитие оптико-электронного приборостроения в МИИГАиК как научного направления связано именно с космической тематикой. Первые разработки в этой области относятся к 60-м годам минувшего века, отметили в вузе.
Ученые университета ранее разработали совместно с партнерами курсометр (измеритель курсового угла полета космического аппарата) и стенд, измеряющий точность приборов для ориентации по звездам. Сегодня разработка космического ПМВ – одно из ключевых научных направлений факультета оптического приборостроения.
В конце весны 2022 года РОСКОСМОС определил МИИГАиК как опорный вуз ракетно-космической отрасли.