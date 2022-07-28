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https://sputnik-georgia.ru/20220728/v-tbilisi-byvshuyu-tyurmu-prevratyat-v-kreativnoe-prostranstvo---foto-268907511.html
В Тбилиси бывшую тюрьму превратят в креативное пространство - фото
В Тбилиси бывшую тюрьму превратят в креативное пространство - фото
"Альтернативное креативное пространство №12" появится в Тбилиси на территории бывшей тюрьмы в Ортачала или просто - бывшего 12-го пенитенциарного учреждения... 28.07.2022, Sputnik Грузия
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Работа над концепцией проекта уже на завершающей стадии, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, архитектура, тюрьма, тбилиси, тбилиси, фото

В Тбилиси бывшую тюрьму превратят в креативное пространство - фото

15:10 28.07.2022 (обновлено: 13:44 29.07.2022)
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"Альтернативное креативное пространство №12" появится в Тбилиси на территории бывшей тюрьмы в Ортачала или просто - бывшего 12-го пенитенциарного учреждения. Смотрите в фотоленте, как здание выглядит сейчас
Работа над концепцией проекта уже на завершающей стадии, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Вскоре на этом месте появятся открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, мастерские и павильоны

Вскоре на этом месте появятся открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, мастерские и павильоны - Sputnik Грузия
1/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Вскоре на этом месте появятся открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, мастерские и павильоны

© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Эти мрачные коридоры и тюремные камеры скоро станут "Альтернативным креативным пространством №12"

Эти мрачные коридоры и тюремные камеры скоро станут &quot;Альтернативным креативным пространством №12&quot; - Sputnik Грузия
2/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Эти мрачные коридоры и тюремные камеры скоро станут "Альтернативным креативным пространством №12"

© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Работа над концепцией масштабного проекта по переделке бывшего 12-го пенитенциарного учреждения уже завершается

Работа над концепцией масштабного проекта по переделке бывшего 12-го пенитенциарного учреждения уже завершается - Sputnik Грузия
3/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Работа над концепцией масштабного проекта по переделке бывшего 12-го пенитенциарного учреждения уже завершается

© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Глядя на такую обстановку, пока трудно представить, как тут все будет выглядеть уже в недалеком будущем

Глядя на такую обстановку, пока трудно представить, как тут все будет выглядеть уже в недалеком будущем - Sputnik Грузия
4/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Глядя на такую обстановку, пока трудно представить, как тут все будет выглядеть уже в недалеком будущем

© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Можно ли изменить такое мрачное пространство? Специалисты считают, что эта задача вполне осуществима

Можно ли изменить такое мрачное пространство? Специалисты считают, что эта задача вполне осуществима - Sputnik Грузия
5/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Можно ли изменить такое мрачное пространство? Специалисты считают, что эта задача вполне осуществима

© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Тягостное впечатление от посещения тюремных коридоров должно быть изменится, когда все тут засияет яркими красками

Тягостное впечатление от посещения тюремных коридоров должно быть изменится, когда все тут засияет яркими красками - Sputnik Грузия
6/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Тягостное впечатление от посещения тюремных коридоров должно быть изменится, когда все тут засияет яркими красками

© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

В любом случае, прежним это место точно уже не будет

В любом случае, прежним это место точно уже не будет - Sputnik Грузия
7/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

В любом случае, прежним это место точно уже не будет

© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Министр культуры Тея Цулукиани на месте ознакомилась с деталями концепции, необходимой для проведения "беспрецедентной инициативы", как проект называют в ее ведомстве

Министр культуры Тея Цулукиани на месте ознакомилась с деталями концепции, необходимой для проведения &quot;беспрецедентной инициативы&quot;, как проект называют в ее ведомстве - Sputnik Грузия
8/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Министр культуры Тея Цулукиани на месте ознакомилась с деталями концепции, необходимой для проведения "беспрецедентной инициативы", как проект называют в ее ведомстве

© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

"Мы хотим, чтобы место пресечения свободы превратилось бы в очаг свободы. Сегодня мы переходим на конкретные действия", - сказала Цулукиани журналистам

&quot;Мы хотим, чтобы место пресечения свободы превратилось бы в очаг свободы. Сегодня мы переходим на конкретные действия&quot;, - сказала Цулукиани журналистам - Sputnik Грузия
9/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

"Мы хотим, чтобы место пресечения свободы превратилось бы в очаг свободы. Сегодня мы переходим на конкретные действия", - сказала Цулукиани журналистам

© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Открытие креативных пространств на территории бывшей тюрьмы планируется поэтапно в течение 2023 и 2024 года

Открытие креативных пространств на территории бывшей тюрьмы планируется поэтапно в течение 2023 и 2024 года - Sputnik Грузия
10/10
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

Открытие креативных пространств на территории бывшей тюрьмы планируется поэтапно в течение 2023 и 2024 года

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