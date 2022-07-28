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https://sputnik-georgia.ru/20220728/velikolepnaya-svanetiya-puteshestvie-v-selo-ushguli---foto--268529579.html
Великолепная Сванети: путешествие в село Ушгули - фото
Великолепная Сванети: путешествие в село Ушгули - фото
Высокогорная Сванети - настоящий рай для путешественников, которые любят горы. Ведь тут так много интересного на фоне великолепных видов и горных пейзажей. 28.07.2022, Sputnik Грузия
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Путешествие в Сванети, в этот высокогорный регион Грузии, запоминается на всю жизнь. Верхняя Сванети известна своими архитектурными сокровищами и живописными пейзажами.
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Великолепная Сванети: путешествие в село Ушгули - фото

10:10 28.07.2022 (обновлено: 13:42 29.07.2022)
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Высокогорная Сванети - настоящий рай для путешественников, которые любят горы. Ведь тут так много интересного на фоне великолепных видов и горных пейзажей.
Путешествие в Сванети, в этот высокогорный регион Грузии, запоминается на всю жизнь. Верхняя Сванети известна своими архитектурными сокровищами и живописными пейзажами.
© photo: Sputnik / Stringer

Регион Сванети расположен высоко в горах на западе Грузии

Регион Сванети расположен высоко в горах на западе Грузии - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Регион Сванети расположен высоко в горах на западе Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня сюда ведут хорошие дороги и можно доехать даже на обычной машине - правда, если повезет с погодой и это будет летом

Сегодня сюда ведут хорошие дороги и можно доехать даже на обычной машине - правда, если повезет с погодой и это будет летом - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня сюда ведут хорошие дороги и можно доехать даже на обычной машине - правда, если повезет с погодой и это будет летом

© photo: Sputnik / Stringer

Для развития туризма в регионе проделали большую работу. В райцентре Местиа открыли канатную дорогу, она поднимает туристов в Хацвали, на высоту 2347 метров над уровнем моря

Для развития туризма в регионе проделали большую работу. В райцентре Местиа открыли канатную дорогу, она поднимает туристов в Хацвали, на высоту 2347 метров над уровнем моря - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Для развития туризма в регионе проделали большую работу. В райцентре Местиа открыли канатную дорогу, она поднимает туристов в Хацвали, на высоту 2347 метров над уровнем моря

© photo: Sputnik / Stringer

Поднявшись высоко на канатке, в ясную погоду можно увидеть даже вершину Ушба

Поднявшись высоко на канатке, в ясную погоду можно увидеть даже вершину Ушба - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Поднявшись высоко на канатке, в ясную погоду можно увидеть даже вершину Ушба

© photo: Sputnik / Stringer

Знаменитые сванские башни - одна из главных достопримечательностей и визитная карточка региона

Знаменитые сванские башни - одна из главных достопримечательностей и визитная карточка региона - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

Знаменитые сванские башни - одна из главных достопримечательностей и визитная карточка региона

© photo: Sputnik / Stringer

Враги постоянно совершали набеги на Грузию, но Сванети сумела сохранить древние башни и сооружения, благодаря труднодоступности региона

Враги постоянно совершали набеги на Грузию, но Сванети сумела сохранить древние башни и сооружения, благодаря труднодоступности региона - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Враги постоянно совершали набеги на Грузию, но Сванети сумела сохранить древние башни и сооружения, благодаря труднодоступности региона

© photo: Sputnik / Stringer

Эти башни и сооружения находятся в селе Ушгули

Эти башни и сооружения находятся в селе Ушгули - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

Эти башни и сооружения находятся в селе Ушгули

© photo: Sputnik / Stringer

Село Ушгули расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря и считается одним из самых высокогорных поселений в Европе

Село Ушгули расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря и считается одним из самых высокогорных поселений в Европе - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Село Ушгули расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря и считается одним из самых высокогорных поселений в Европе

© photo: Sputnik / Stringer

Архитектурный ансамбль Ушгули является архитектурно-историческим памятником, имеющим мировое значение

Архитектурный ансамбль Ушгули является архитектурно-историческим памятником, имеющим мировое значение - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

Архитектурный ансамбль Ушгули является архитектурно-историческим памятником, имеющим мировое значение

© photo: Sputnik / Stringer

Древние постройки и сооружения Верхней Сванети внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Древние постройки и сооружения Верхней Сванети внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Древние постройки и сооружения Верхней Сванети внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

© photo: Sputnik / Stringer

Всемирно известные сванские башни, сохранившиеся до нашего времени, возводились в IX-XII веках

Всемирно известные сванские башни, сохранившиеся до нашего времени, возводились в IX-XII веках - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

Всемирно известные сванские башни, сохранившиеся до нашего времени, возводились в IX-XII веках

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня в Ушгули проживает несколько сотен человек

Сегодня в Ушгули проживает несколько сотен человек - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня в Ушгули проживает несколько сотен человек

© photo: Sputnik / Stringer

Но помимо сванских башен, тут в Сванети еще и великолепная природа, удивительная атмосфера

Но помимо сванских башен, тут в Сванети еще и великолепная природа, удивительная атмосфера - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

Но помимо сванских башен, тут в Сванети еще и великолепная природа, удивительная атмосфера

© photo: Sputnik / Stringer

Это хвойные и лиственные леса, альпийские луга, ледники, водопады. Горные виды поражают своей красотой

Это хвойные и лиственные леса, альпийские луга, ледники, водопады. Горные виды поражают своей красотой - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Это хвойные и лиственные леса, альпийские луга, ледники, водопады. Горные виды поражают своей красотой

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