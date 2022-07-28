Великолепная Сванети: путешествие в село Ушгули - фото
Регион Сванети расположен высоко в горах на западе Грузии
Регион Сванети расположен высоко в горах на западе Грузии
Сегодня сюда ведут хорошие дороги и можно доехать даже на обычной машине - правда, если повезет с погодой и это будет летом
Сегодня сюда ведут хорошие дороги и можно доехать даже на обычной машине - правда, если повезет с погодой и это будет летом
Для развития туризма в регионе проделали большую работу. В райцентре Местиа открыли канатную дорогу, она поднимает туристов в Хацвали, на высоту 2347 метров над уровнем моря
Для развития туризма в регионе проделали большую работу. В райцентре Местиа открыли канатную дорогу, она поднимает туристов в Хацвали, на высоту 2347 метров над уровнем моря
Поднявшись высоко на канатке, в ясную погоду можно увидеть даже вершину Ушба
Поднявшись высоко на канатке, в ясную погоду можно увидеть даже вершину Ушба
Знаменитые сванские башни - одна из главных достопримечательностей и визитная карточка региона
Знаменитые сванские башни - одна из главных достопримечательностей и визитная карточка региона
Враги постоянно совершали набеги на Грузию, но Сванети сумела сохранить древние башни и сооружения, благодаря труднодоступности региона
Враги постоянно совершали набеги на Грузию, но Сванети сумела сохранить древние башни и сооружения, благодаря труднодоступности региона
Эти башни и сооружения находятся в селе Ушгули
Эти башни и сооружения находятся в селе Ушгули
Село Ушгули расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря и считается одним из самых высокогорных поселений в Европе
Село Ушгули расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря и считается одним из самых высокогорных поселений в Европе
Архитектурный ансамбль Ушгули является архитектурно-историческим памятником, имеющим мировое значение
Архитектурный ансамбль Ушгули является архитектурно-историческим памятником, имеющим мировое значение
Древние постройки и сооружения Верхней Сванети внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Древние постройки и сооружения Верхней Сванети внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Всемирно известные сванские башни, сохранившиеся до нашего времени, возводились в IX-XII веках
Всемирно известные сванские башни, сохранившиеся до нашего времени, возводились в IX-XII веках
Сегодня в Ушгули проживает несколько сотен человек
Сегодня в Ушгули проживает несколько сотен человек
Но помимо сванских башен, тут в Сванети еще и великолепная природа, удивительная атмосфера
Но помимо сванских башен, тут в Сванети еще и великолепная природа, удивительная атмосфера
Это хвойные и лиственные леса, альпийские луга, ледники, водопады. Горные виды поражают своей красотой
Это хвойные и лиственные леса, альпийские луга, ледники, водопады. Горные виды поражают своей красотой