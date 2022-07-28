https://sputnik-georgia.ru/20220728/vspomnit-proshloe-vecher-posvyaschennyy-90-m-proydet-v-batumi-268939924.html
Вспомнить прошлое: вечер, посвященный 90-м, пройдет в Батуми
Вспомнить прошлое: вечер, посвященный 90-м, пройдет в Батуми
Допускаться на концерт будут только лица старше 18 лет 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T10:44+0400
2022-07-28T10:44+0400
2022-07-28T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Музыкальный вечер, посвященный 90-м годам, с участием известных грузинских исполнителей пройдет в батумском клубе MONO HALL 29 июля.На вечере 90-х для слушателей споют звезды грузинской эстрады, среди которых Темур Рцхиладзе, Тика Джамбурия, Верико Турашвили, Кабу, Марика Тхелидзе, Мераб Сепашвили, Нино Дзоценидзе, Тамуна Амонашвили и другие.Любители электронной музыки также смогут послушать выступление диджея.Организаторы отмечают, что на мероприятии будет действовать возрастное ограничение – допускаться будут только лица старше 18 лет.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
концерт, батуми, грузия, культура, новости, культурная жизнь грузии, анонсы
Вспомнить прошлое: вечер, посвященный 90-м, пройдет в Батуми
Допускаться на концерт будут только лица старше 18 лет
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Музыкальный вечер, посвященный 90-м годам, с участием известных грузинских исполнителей пройдет в батумском клубе MONO HALL 29 июля.
На вечере 90-х для слушателей споют звезды грузинской эстрады, среди которых Темур Рцхиладзе, Тика Джамбурия, Верико Турашвили, Кабу, Марика Тхелидзе, Мераб Сепашвили, Нино Дзоценидзе, Тамуна Амонашвили и другие.
Любители электронной музыки также смогут послушать выступление диджея.
Организаторы отмечают, что на мероприятии будет действовать возрастное ограничение – допускаться будут только лица старше 18 лет.