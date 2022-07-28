https://sputnik-georgia.ru/20220728/vspomnit-proshloe-vecher-posvyaschennyy-90-m-proydet-v-batumi-268939924.html

Вспомнить прошлое: вечер, посвященный 90-м, пройдет в Батуми

Вспомнить прошлое: вечер, посвященный 90-м, пройдет в Батуми

Допускаться на концерт будут только лица старше 18 лет 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T10:44+0400

2022-07-28T10:44+0400

2022-07-28T10:44+0400

концерт

батуми

грузия

культура

новости

культурная жизнь грузии

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268891625_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_1c5d0c4318097eb3b3eb53ecc6e9ed60.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Музыкальный вечер, посвященный 90-м годам, с участием известных грузинских исполнителей пройдет в батумском клубе MONO HALL 29 июля.На вечере 90-х для слушателей споют звезды грузинской эстрады, среди которых Темур Рцхиладзе, Тика Джамбурия, Верико Турашвили, Кабу, Марика Тхелидзе, Мераб Сепашвили, Нино Дзоценидзе, Тамуна Амонашвили и другие.Любители электронной музыки также смогут послушать выступление диджея.Организаторы отмечают, что на мероприятии будет действовать возрастное ограничение – допускаться будут только лица старше 18 лет.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

концерт, батуми, грузия, культура, новости, культурная жизнь грузии, анонсы