https://sputnik-georgia.ru/20220728/zapad-priznaet-ivanishvili-vazhnym-igrokom---mnenie-politologa-268955953.html
Запад признает Иванишвили важным игроком - мнение политолога
Запад признает Иванишвили важным игроком - мнение политолога
Факт многочасовой встречи миллиардера Бидзины Иванишвили с послом США Келли Дегнан говорит о том, что Запад признает его важным игроком, считает политолог... 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T11:34+0400
2022-07-28T11:34+0400
2022-07-28T11:34+0400
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Иванишвили, которого оппозиция и часть евродепутатов называет олигархом и обвиняет в управлении Грузией из-за кулис, на этой неделе в среду прервал долгое молчание."Рано или поздно он должен был высказаться. Мне только жаль, что он не реагирует своевременно. Ему нужно почаще выступать и чаще делать какие-то ремарки… Тот факт, что он встречался с Келли Дегнан, указывает на то, что Запад видит в нем очень важного игрока", - заявил Арчил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.Бидзина Иванишвили подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала спецоперации на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, эксклюзив sputnik грузия, арчил сихарулидзе, видео
Запад признает Иванишвили важным игроком - мнение политолога
Факт многочасовой встречи миллиардера Бидзины Иванишвили с послом США Келли Дегнан говорит о том, что Запад признает его важным игроком, считает политолог Арчил Сихарулидзе
Иванишвили, которого оппозиция и часть евродепутатов называет олигархом и обвиняет в управлении Грузией из-за кулис, на этой неделе в среду прервал долгое молчание.
"Рано или поздно он должен был высказаться. Мне только жаль, что он не реагирует своевременно. Ему нужно почаще выступать и чаще делать какие-то ремарки… Тот факт, что он встречался с Келли Дегнан, указывает на то, что Запад видит в нем очень важного игрока", - заявил Арчил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.
Бидзина Иванишвили подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала спецоперации на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы.