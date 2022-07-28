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Запад признает Иванишвили важным игроком - мнение политолога

Запад признает Иванишвили важным игроком - мнение политолога

Факт многочасовой встречи миллиардера Бидзины Иванишвили с послом США Келли Дегнан говорит о том, что Запад признает его важным игроком, считает политолог... 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T11:34+0400

2022-07-28T11:34+0400

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Иванишвили, которого оппозиция и часть евродепутатов называет олигархом и обвиняет в управлении Грузией из-за кулис, на этой неделе в среду прервал долгое молчание."Рано или поздно он должен был высказаться. Мне только жаль, что он не реагирует своевременно. Ему нужно почаще выступать и чаще делать какие-то ремарки… Тот факт, что он встречался с Келли Дегнан, указывает на то, что Запад видит в нем очень важного игрока", - заявил Арчил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.Бидзина Иванишвили подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала спецоперации на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы.

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