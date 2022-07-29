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Археологи нашли на Алтае "Ромео и Джульетту афанасьевского времени"

Археологи нашли на Алтае "Ромео и Джульетту афанасьевского времени"

Подростки были погребены на спине с согнутыми в коленях ногами 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T14:25+0400

2022-07-29T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Археологи на Алте обнаружили необычное захоронение двух людей мужского и женского пола и прозвали находку "Ромео и Джульетта афанасьевского времени", сообщили РИА Новости.Открытие сделали участники международной археологической экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек - 2022". Находку датируют III-II тысячелетия до н. э. Это, предположительно, могила мальчика и девочки. Ее обнаружили на могильнике афанасьевского времени, который начинали копать еще три года назад.Мегалитическое погребальное сооружение сложено из крупных каменных плит высотой до полутора метров, которые вкапывались вертикально на полметра в грунт. Внутри такой ограды помещалось погребение, которое сверху накрывалось крупными каменными блоками."Мы ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера, но совершенно неожиданно обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10-12 лет", – говорит руководитель экспедиции, профессор Сергей Грушин.Любопытно, что подростки были погребены на спине с согнутыми в коленях ногами, их сопровождало по одному горшку, один из них очень маленький, необычной формы. На левой руке у каждого из подростков был браслет из пастовых бусин, по всей видимости, из минералов. Браслеты абсолютно одинаковые и отличаются формой только одной бусины.Ученые считают находку особенно интересной тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наука, новости, в мире, россия, археология