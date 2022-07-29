https://sputnik-georgia.ru/20220729/byvshie-chleny-gruzinskoy-mechty-ne-vstupyat-s-ney-v-protivostoyanie---ekspert-269006511.html

Бывшие члены "Грузинской мечты" не вступят с ней в противостояние - эксперт

Бывшие члены "Грузинской мечты" не вступят с ней в противостояние - эксперт

Бывшие депутаты правящей партии "Грузинская мечта", которые намереваются основать собственное движение, чтобы "говорить правду", не вступят в противостояние с... 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T16:20+0400

2022-07-29T16:20+0400

2022-07-29T16:23+0400

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Причиной ухода из "Грузинской мечты" Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари назвали желание свободнее говорить и предоставлять общественности больше информации о происходящем."Что касается создания нового общественного движение, то, наверное, это просто формальность, так как они не состоят в противостоянии с "Грузинской мечтой", - заявил политолог Васо Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.Вслед за тремя депутатами парламента партию также покинули зампредседателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Чиатура Ника Самхарадзе, зампредседателя сакребуло района Лагодехи Георгий Гамбашидзе, председатель сакребуло района Терджола Омар Джихвашвили, зампредседателя сакребуло района Ахалцихе Саба Кбилашили, председатель фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Аспиндза Гия Челишвили, председатель фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Адигени Имеда Мгебришвили.

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