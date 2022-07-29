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Бывшие члены "Грузинской мечты" не вступят с ней в противостояние - эксперт
Бывшие члены "Грузинской мечты" не вступят с ней в противостояние - эксперт
Бывшие депутаты правящей партии "Грузинская мечта", которые намереваются основать собственное движение, чтобы "говорить правду", не вступят в противостояние с... 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T16:20+0400
2022-07-29T16:20+0400
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Причиной ухода из "Грузинской мечты" Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари назвали желание свободнее говорить и предоставлять общественности больше информации о происходящем."Что касается создания нового общественного движение, то, наверное, это просто формальность, так как они не состоят в противостоянии с "Грузинской мечтой", - заявил политолог Васо Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.Вслед за тремя депутатами парламента партию также покинули зампредседателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Чиатура Ника Самхарадзе, зампредседателя сакребуло района Лагодехи Георгий Гамбашидзе, председатель сакребуло района Терджола Омар Джихвашвили, зампредседателя сакребуло района Ахалцихе Саба Кбилашили, председатель фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Аспиндза Гия Челишвили, председатель фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Адигени Имеда Мгебришвили.
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Бывшие члены "Грузинской мечты" не вступят с ней в противостояние - эксперт
16:20 29.07.2022 (обновлено: 16:23 29.07.2022)
Бывшие депутаты правящей партии "Грузинская мечта", которые намереваются основать собственное движение, чтобы "говорить правду", не вступят в противостояние с бывшими коллегами, считает политолог Васо Капанадзе
Причиной ухода из "Грузинской мечты" Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари назвали желание свободнее говорить и предоставлять общественности больше информации о происходящем.
"Что касается создания нового общественного движение, то, наверное, это просто формальность, так как они не состоят в противостоянии с "Грузинской мечтой", - заявил политолог Васо Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.
Вслед за тремя депутатами парламента партию также покинули зампредседателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Чиатура Ника Самхарадзе, зампредседателя сакребуло района Лагодехи Георгий Гамбашидзе, председатель сакребуло района Терджола Омар Джихвашвили, зампредседателя сакребуло района Ахалцихе Саба Кбилашили, председатель фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Аспиндза Гия Челишвили, председатель фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Адигени Имеда Мгебришвили.