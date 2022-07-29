https://sputnik-georgia.ru/20220729/dvizhenie-avtotransporta-vremenno-ogranichat-iz-za-remonta-ploschadi-avlabari-269006659.html

Движение автотранспорта временно ограничат из-за ремонта площади Авлабари

Движение автотранспорта временно ограничат из-за ремонта площади Авлабари

Мэрия публикует подробный график передвижения для владельцев машин и для пользователей общественного транспорта 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T18:26+0400

2022-07-29T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Движение автотранспорта временно будет ограничено с 30 июля из-за ремонтных работ, проходящих на площади Авлабари в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Во время ремонтных работ общественный транспорт N305, N309, N325, N333, N337 и N393 будет передвигаться с улицы Бараташвили в направлении проспекта царицы Кетеван, через набережную имени Звиада Гамсахурдия, улицы Горгасали, 300 арагвинцев, Иалбузи и Бочорма.После чего автобусы N305, N309, N325, N333, N393 будут передвигаться с улицы Леха Качинського в направлении проспекта царицы Кетеван. Они будут следовать установленной схеме. А автобус №337 будет передвигаться с улицы Леха Качиньского и следовать уже по существующей схеме.Микроавтобусы N462, N472, N528, N534 и N540 будут передвигаться с улицы Бараташвили в направлении площади Авлабари, после чего свяжутся с проспектом царицы Кетеван через улицы Цурцумия, Зурабашвили и Качиньского. Оттуда они будут двигаться согласно установленной схемой в направлении станции метро "Исани".

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