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Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов за миллионы фунтов стерлингов – ФОТО

Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов за миллионы фунтов стерлингов – ФОТО

Картины кинозвезды были проданы за считанные часы и за бешеные деньги 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T12:04+0400

2022-07-29T12:04+0400

2022-07-29T12:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Знаменитый американский актер и художник Джонни Депп продал собственную коллекцию арт-принтов с изображением киноикон Голливуда и рок-музыки за три миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов), сообщает телеканал Sky News.Серия постеров называется Friends & Heroes ("Друзья и герои") – это портреты исполнителя и поэта Боба Дилана, актрисы Элизабет Тейлор, актера Аль Пачино и гитариста рок-группы Rolling Stone Кита Ричардса.Депп 28 июля сообщил подписчикам в соцсетях о том, что его работы продаются в онлайн-магазине Castle Fine Art, владеющего сетью галерей в Великобритании. Цена набора из четырех принтов составляла 14 950 фунтов (18 тысяч долларов), отдельного принта – 3 950 фунтов (4,8 тысячи долларов). Вечером того же дня на сайте магазина вся коллекция Деппа значилась распроданной. Всего было реализовано 780 экземпляров.За последнее время Депп сильно подрастратился на долгий судебный процесс со своей бывшей супругой, 36-летней актрисой Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии. По скромным подсчетам, эта тяжба обошлась Деппу в миллионы долларов. И хотя Джонни Депп и выиграл суд и достойную финансовую компенсацию, адвокаты Херд заявили, что их подзащитная не имеет достаточно средств для ее выплаты.

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джонни депп, эмбер херд, новости, в мире, великобритания, шоу-бизнес