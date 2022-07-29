https://sputnik-georgia.ru/20220729/ekspert-razrabotka-mestorozhdeniya-v-gruzii-pomozhet-snizit-ee-energozavisimost-269013062.html

Эксперт: разработка месторождения в Грузии поможет снизить ее энергозависимость

Эксперт: разработка месторождения в Грузии поможет снизить ее энергозависимость

Географически Грузия находится в очень выгодном положении, соседствуя сразу с двумя странами, у которых есть газ – Азербайджан и Россия 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T20:01+0400

2022-07-29T20:01+0400

2022-07-29T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Разработка газового месторождения поможет Грузии меньше зависеть от импорта газа, заявил в ходе видеомоста главный редактор журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марценкевич.Добыча газа на новом месторождении начнется в конце текущего года, а первые ощутимые результаты, по самым пессимистичным прогнозам, Грузия получит уже к 2024 году.При этом он отметил, что географически Грузия находится в очень выгодном положении, соседствуя сразу с двумя странами, у которых есть газ – Азербайджан и Россия.Что же касается непосредственно самой добычи газа, главный редактор сделал акцент на вопросе распределения добытого газа."Никаких технико-экономических обоснований, во что выльется это соглашение и какая будет стоимость, пока нет", - отметил он.Добычей газа на месторождении, расположенном близ Тбилиси, займется компания "Блок энерджи" (Block Energy), которая применяет инновационные технологии для раскрытия потенциала ранее открытых месторождений в Грузии.

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