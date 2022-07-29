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Эксперт: разработка месторождения в Грузии поможет снизить ее энергозависимость
Эксперт: разработка месторождения в Грузии поможет снизить ее энергозависимость
Географически Грузия находится в очень выгодном положении, соседствуя сразу с двумя странами, у которых есть газ – Азербайджан и Россия 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T20:01+0400
2022-07-29T20:01+0400
2022-07-29T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Разработка газового месторождения поможет Грузии меньше зависеть от импорта газа, заявил в ходе видеомоста главный редактор журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марценкевич.Добыча газа на новом месторождении начнется в конце текущего года, а первые ощутимые результаты, по самым пессимистичным прогнозам, Грузия получит уже к 2024 году.При этом он отметил, что географически Грузия находится в очень выгодном положении, соседствуя сразу с двумя странами, у которых есть газ – Азербайджан и Россия.Что же касается непосредственно самой добычи газа, главный редактор сделал акцент на вопросе распределения добытого газа."Никаких технико-экономических обоснований, во что выльется это соглашение и какая будет стоимость, пока нет", - отметил он.Добычей газа на месторождении, расположенном близ Тбилиси, займется компания "Блок энерджи" (Block Energy), которая применяет инновационные технологии для раскрытия потенциала ранее открытых месторождений в Грузии.
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грузия, новости, экономика, газ, энергетика грузии, пресс-центр
Эксперт: разработка месторождения в Грузии поможет снизить ее энергозависимость
20:01 29.07.2022 (обновлено: 20:20 29.07.2022)
Географически Грузия находится в очень выгодном положении, соседствуя сразу с двумя странами, у которых есть газ – Азербайджан и Россия
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Разработка газового месторождения поможет Грузии меньше зависеть от импорта газа, заявил в ходе видеомоста главный редактор журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марценкевич.
Добыча газа на новом месторождении начнется в конце текущего года, а первые ощутимые результаты, по самым пессимистичным прогнозам, Грузия получит уже к 2024 году.
"Для Грузии это достаточно большой объем. Вряд ли уровень добычи достигнет объема 2 миллиарда кубометров в год, но это в любом случае позволит снизить поставки из Азербайджана и России", - сказал Марценкевич.
При этом он отметил, что географически Грузия находится в очень выгодном положении, соседствуя сразу с двумя странами, у которых есть газ – Азербайджан и Россия.
Что же касается непосредственно самой добычи газа, главный редактор сделал акцент на вопросе распределения добытого газа.
"Никаких технико-экономических обоснований, во что выльется это соглашение и какая будет стоимость, пока нет", - отметил он.
Добычей газа на месторождении, расположенном близ Тбилиси, займется компания "Блок энерджи" (Block Energy), которая применяет инновационные технологии для раскрытия потенциала ранее открытых месторождений в Грузии.