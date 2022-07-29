https://sputnik-georgia.ru/20220729/garibashvili-sud-v-gruzii-operezhaet-mnogie-strany-es-269000421.html

Гарибашвили: суд в Грузии опережает многие страны ЕС

Гарибашвили: суд в Грузии опережает многие страны ЕС

Улучшение судебной системы - одно из условий ЕС для присвоения статуса страны-кандидата 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T16:11+0400

2022-07-29T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Судебная система в Грузии одна из самых особенных в регионе, по своим достижениям она опережает многие страны Европы, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых обеспечение полной независимости судов.Во вторник под руководством главы парламента Шалвы Папуашвили в законодательном органе состоялось второе заседание рабочей группы по судебной реформе, на которой обсудили два документа, подготовленных правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционной партией "Граждане".В заседании помимо правящей "Грузинской мечты" и "Граждане" участвовали депутаты от партий "Гирчи", "Для Грузии" и "Европейские социалисты"."Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах.

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта