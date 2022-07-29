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Газовое месторождение в Грузии обеспечит стране независимость от импорта топлива - видео
Газовое месторождение в Грузии обеспечит стране независимость от импорта топлива - видео
В Грузии найдено крупное месторождение природного газа, которое после разработки в течение восьми лет сможет обеспечивать страну этим видом топлива. Подробнее... 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T11:23+0400
2022-07-29T11:23+0400
2022-07-29T11:23+0400
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Добычей газа на месторождении, расположенном близ Тбилиси, займется компания "Блок энерджи" (Block Energy), которая применяет инновационные технологии для раскрытия потенциала ранее открытых месторождений в Грузии.Добыча газа начнется в конце текущего года, а первые ощутимые результаты по самым пессимистичным прогнозам, Грузия получит уже к 2024 году.
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видео, газ, газопровод, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузия, экономика грузии, энергетика грузии, видео
Газовое месторождение в Грузии обеспечит стране независимость от импорта топлива - видео
В Грузии найдено крупное месторождение природного газа, которое после разработки в течение восьми лет сможет обеспечивать страну этим видом топлива. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия
Добычей газа на месторождении, расположенном близ Тбилиси, займется компания "Блок энерджи" (Block Energy), которая применяет инновационные технологии для раскрытия потенциала ранее открытых месторождений в Грузии.
Добыча газа начнется в конце текущего года, а первые ощутимые результаты по самым пессимистичным прогнозам, Грузия получит уже к 2024 году.