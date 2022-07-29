https://sputnik-georgia.ru/20220729/gazovoe-mestorozhdenie-v-gruzii-obespechit-strane-nezavisimost-ot-importa-topliva---video-268987821.html

Газовое месторождение в Грузии обеспечит стране независимость от импорта топлива - видео

Газовое месторождение в Грузии обеспечит стране независимость от импорта топлива - видео

В Грузии найдено крупное месторождение природного газа, которое после разработки в течение восьми лет сможет обеспечивать страну этим видом топлива. Подробнее... 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T11:23+0400

2022-07-29T11:23+0400

2022-07-29T11:23+0400

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Добычей газа на месторождении, расположенном близ Тбилиси, займется компания "Блок энерджи" (Block Energy), которая применяет инновационные технологии для раскрытия потенциала ранее открытых месторождений в Грузии.Добыча газа начнется в конце текущего года, а первые ощутимые результаты по самым пессимистичным прогнозам, Грузия получит уже к 2024 году.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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