https://sputnik-georgia.ru/20220729/gruziya-smogla-izbezhat-voyny---premer-268999826.html

Грузия смогла избежать войны – премьер

Грузия смогла избежать войны – премьер

Власти Грузии будут продолжать вести разумную и осторожную политику, отметил глава правительства 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T15:02+0400

2022-07-29T15:02+0400

2022-07-29T15:13+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузия смогла избежать войны благодаря разумной политике правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.По его словам, Грузия продолжит придерживаться этого политического курса.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории.

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политика, грузия, новости, украина, ираклий гарибашвили