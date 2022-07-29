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Грузия смогла избежать войны – премьер
Грузия смогла избежать войны – премьер
Власти Грузии будут продолжать вести разумную и осторожную политику, отметил глава правительства 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T15:02+0400
2022-07-29T15:02+0400
2022-07-29T15:13+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузия смогла избежать войны благодаря разумной политике правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.По его словам, Грузия продолжит придерживаться этого политического курса.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории.
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политика, грузия, новости, украина, ираклий гарибашвили
Грузия смогла избежать войны – премьер
15:02 29.07.2022 (обновлено: 15:13 29.07.2022)
Власти Грузии будут продолжать вести разумную и осторожную политику, отметил глава правительства
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузия смогла избежать войны благодаря разумной политике правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Наша команда смогла предотвратить трагедию в Грузии, несмотря на очень серьезные попытки, провокации и прямые попытки и провокации. Наша команда смогла избежать самого большого испытания, с которым могла столкнуться наша страна и наш народ – это война. Спасибо господу, что мы своей правильной и разумной политикой смогли сохранить мир", – сказал Гарибашвили.
По его словам, Грузия продолжит придерживаться этого политического курса.
Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории.