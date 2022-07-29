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Из-за авиакатастрофы перекрыто движение на Военно-Грузинской дороге
Из-за авиакатастрофы перекрыто движение на Военно-Грузинской дороге
Участок дороги откроется для движения транспорта после завершения спасательных мероприятий 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T18:46+0400
2022-07-29T18:46+0400
2022-07-29T19:03+0400
грузия
новости
происшествия
гудаури
мцхета-степанцминда-ларс
военно-грузинская дорога
спасательная операция
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. На 94-м километре автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение всех видов транспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Согласно информации ведомства, в районе Гудаури проводится спасательная операция в связи с крушением вертолета, принадлежащего пограничной полиции МВД."Участок дороги откроется для движения транспорта после завершения спасательных мероприятий", - говорится в сообщении.Вертолет, который вылетел на поиски упавших в ущелье в Гудаури на востоке Грузии парапланеристов, врезался в скалу и взорвался. На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога, спасательная операция, департамент автомобильных дорог
Из-за авиакатастрофы перекрыто движение на Военно-Грузинской дороге
18:46 29.07.2022 (обновлено: 19:03 29.07.2022)
Участок дороги откроется для движения транспорта после завершения спасательных мероприятий
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. На 94-м километре автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение всех видов транспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Согласно информации ведомства, в районе Гудаури проводится спасательная операция в связи с крушением вертолета, принадлежащего пограничной полиции МВД.
"Участок дороги откроется для движения транспорта после завершения спасательных мероприятий", - говорится в сообщении
.
Вертолет, который вылетел на поиски упавших в ущелье в Гудаури на востоке Грузии парапланеристов, врезался в скалу и взорвался. На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС.