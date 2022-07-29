https://sputnik-georgia.ru/20220729/iz-za-katastrofy-vertoleta-perekryto-dvizhenie-na-voenno-gruzinskoy-doroge-269011437.html

Из-за авиакатастрофы перекрыто движение на Военно-Грузинской дороге

Из-за авиакатастрофы перекрыто движение на Военно-Грузинской дороге

Участок дороги откроется для движения транспорта после завершения спасательных мероприятий 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T18:46+0400

2022-07-29T18:46+0400

2022-07-29T19:03+0400

грузия

новости

происшествия

гудаури

мцхета-степанцминда-ларс

военно-грузинская дорога

спасательная операция

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. На 94-м километре автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение всех видов транспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Согласно информации ведомства, в районе Гудаури проводится спасательная операция в связи с крушением вертолета, принадлежащего пограничной полиции МВД."Участок дороги откроется для движения транспорта после завершения спасательных мероприятий", - говорится в сообщении.Вертолет, который вылетел на поиски упавших в ущелье в Гудаури на востоке Грузии парапланеристов, врезался в скалу и взорвался. На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС.

гудаури

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога, спасательная операция, департамент автомобильных дорог