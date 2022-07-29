https://sputnik-georgia.ru/20220729/krizis-v-natsdvizhenii-usilivaetsya--deputat-ot-gruzinskoy-mechty-268990465.html

Кризис в "Нацдвижении" усиливается – депутат от "Грузинской мечты"

Кризис в "Нацдвижении" усиливается – депутат от "Грузинской мечты"

Накануне Мелия заявил, что некоторые сторонники "Нацдвижения" пытаются выбить у нее почву из под ног 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T11:59+0400

2022-07-29T11:59+0400

2022-07-29T12:01+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

валерий гелашвили

сандро гиргвлиани

украина

тбилиси

батуми

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Кризис в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" усиливается, так как она не ориентирована на национальные интересы, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Иотанамишвили, комментируя последнее заявление лидера ЕНД Ники Мелия.Накануне Мелия обратился к той части сторонников "Нацдвижения", которые критикуют партию за то, что она до сих пор не смогла вызволить своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Мелия заявил, что эти люди лишь делают вид, что они сторонники партии, а на самом деле пытаются выбить у нее почву из под ног.В связи с этим он предположил, что "Нацдвижение" полным составом так тяжело завершит политическую карьеру".Касательно критически настроенным сторонников "Нацдвижения" Мелия заявил, что они не примелют ничего нового - новых избирателей, молодежи, которая в последнее время присоединяется к партии. Мелия подчеркнул, что борьба с ним означает борьбу с Саакашвили, так как победа партии означает освобождение экс-президента.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, Саакашвили уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани. Обвинения по этим делам были вынесены заочно.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилиси, батуми, тбилисский городской суд, ника мелия, единое нацдвижение